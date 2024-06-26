يورو 2024.. منتخبات رومانيا وبلجيكا وسلوفاكيا إلى ثمن النهائى

تأهل المنتخب الرومانى متصدر المجموعة الخامسة إلى ثمن نهائى كأس أوروبا 2024 لكرة القدم المقامة فى ألمانيا، بعد تعادلها إيجابيًا أمام سلوفاكيا 1-1 التى رافقتها مع بلجيكا المتعادلة بدورها مع أوكرانيا سلبيًا الأربعاء.

وجاءت رومانيا (4 نقاط) فى الصدارة لتسجيلها أكبر عدد من الأهداف بعد تساوى الفرق الأربعة بالنقاط.

سجّلت رومانيا 4 أهداف فى دور المجموعات وتلقت شباكها 3 أهداف، مقابل هدفين مُسجّلين لبلجيكا وعليها هدف، فى حين تأهلت سلوفاكيا بتسجيلها ثلاثة أهداف مقابل تلقيها مثلها، فيما تذيّلت أوكرانيا الترتيب وودّعت البطولة باكتفائها بتسجيل هدفين وتلقيها أربعة أهداف.

وستلعب بلجيكا مع فرنسا وصيفة كأس العالم 2022 ووصيفة المجموعة الرابعة.

وفى اللقاء الأول، سجّل أوندري دودا لسلوفاكيا فى الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول، فيما تعادل رازفان مارين لرومانيا فى الدقيقة37 من نفس الشوط بركلة جزاء.

وحسمت رومانيا تأهلها لأول مرة منذ 24 عامًا فى المشاركة السادسة بعدما فعلتها عام 2000 بالفوز على إنجلترا 3-2 فى الجولة الثالثة من دور المجموعات، فيما تأهلت سلوفاكيا إلى الأدوار الإقصائية للمرة الثالثة فى البطولات الكبرى، بعد كأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2016.

أما فى المباراة الثانية، أظهر المنتخبان البلجيكى والأوكرانى حذراً شديداً تجاه الآخر ولم تشهد مباراتهما الكثير من الفرص، حيث كادت أوكرانيا أن تُسجّل أجمل أهداف البطولة القارية بنسختها الحالية من ركلة ركنية نفذها رسلان مالينوفسكى مباشرة نحو المرمى فكادت أن تخدع الحارس كون كاستيلز لكنّ الأخير ابعدها فى اللحظة الأخيرة من على خط المرمى.

وبات المنتخب الاوكراني أول منتخب فى تاريخ كأس أوروبا بعد رفع عدد المشاركين إلى 24 يعجز عن التأهل رغم امتلاكه أربع نقاط، كما أنّها المرة الأولى فى تاريخ البطولة التى تدخل فيها المنتخبات الأربعة إلى الجولة الأخيرة وهى متساوية بعدد النقاط.