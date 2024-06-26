الأهلى يتمم صفقة مع الدحيل القطرى لضم يوسف أيمن

أنهى النادى الأهلى المصرى، اتفاقه مع نادى الدحيل القطرى على التعاقد مع يوسف أمين مدافع الفريق هذا الصيف، وتأتى الصفقة لتدعيم دفاع المارد الأحمر، بعد فشل صفقة الجزائرى زين الدين بلعيد لاعب فريق اتحاد العاصمة.

وكشف تقارير إعلامية، أن الأهلى اتفق على استعارة اللاعب لمدة موسم، بوجود بند أحقية الشراء، وتتميز الصفقة بأنه يمكن قيده كلاعب محلى، حيث يملك الجنسية المصرية بجانب القطرية.

شارك اللاعب يوسف أمين، وهو لاعب يحمل الجنسية القطرية ذو أصول مصرية، مع الدحيل فى 58 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع هدف.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة فاركو ضمن منافسات الجولة 28 من في الدوري المصري بعد غد الجمعة.

حصد حامل اللقب نقاط مباراة الزمالك كاملة بدون خوض اللقاء فى الجولة 27، حيث تم اعتباره فائزًا بنتيجة 2-0 بسبب انسحاب الخصم.

فاز الأهلى على فاركو فى لقاء الذهاب المؤجل من الجولة الحادية عشر بنتيجة 2-1، ويسعى لتكرار انتصاره، ليرفع الأحمر رصيده إلى 48 نقطة والاقتراب أكثر من بيراميدز مُتصدر الترتيب.