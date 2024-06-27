استجابة للبرلمان.. توصيل 4 آلاف خط تليفون لإنهاء قوائم الانتظار بالعمرانية

تقدم المهندس ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بطلب إحاطة بشأن الانقطاع المتكرر للإنترنت بحى العمرانية بصفة خاصة ومحافظة الجيزة بصفة عامة والضعف الواضح في السرعة مما يترتب عليه تعطيل مصالح المواطنين وتعطيل الطلبة واستعمالات التابلت.

خبث ناقشت لجنة الاتصالات بالبرلمان طلب الإحاطة، وتم شرح المشاكل التى يترتب عليها ضعف وانقطاع الانترنت.

وتحدث النائب عن تعطل التابلت والمشاكل التى يلاقيها الطلبة والطالبات فى الامتحانات واللجوء الدائم إلى استعاضة الامتحانات الالكترونية بامتحانات ورقية، وأشار المسئولين بأنهم لم يتلقوا هذا العام شكاوى بهذا الشأن، وتم الانتهاء من توصيل الألياف الضوئية الحديثة إلى كل المدارس بالعمرانية والجيزة، وطالب النائب بموافاته ببيان فعلى بهذا الأمر للتاكد من الانتهاء بكل المدارس.

وأشار رئيس اللجنة إلى أنه فى حالة وجود مدارس لم يتم توصيل الكابلات إليها سيتم التوجيه بإنهاء التوصيل الكابلات خلال شهر.

وبخصوص تعطل الانترنت وضعف السرعة؛ فقد قامت الشركة بعمل خطة لصيانة واستبدال الكابلات.

وأصاف المسؤلين بأن سنترال العمرانية قد قام بتحويل 48 ألف عميل من كابلات نحاس الى التكنولوجيا الجديدة

وفى استجابة لطلب النائب بإنهاء قوائم الانتظار، أفاد مدير المنطقة الثانية للاتصالات بالجيزة، بان هذا العام سيتم عمل 4 آلاف خط لإنهاء قوائم الانتظار التىي كان يشكو منها المواطنين، وسيتم اخطار النائب بالجدول الزمنى للعمل خلال هذا العام.

وبخصوص كبائن التليفونات أشار النائب الى تعرضها لسرقة البطاريات وايضا ضعف البطاريات الليثيوم، وأجاب المسئولين أنهم سيقوموا بعمل الإجراءات اللازمة لاستبدالها ببطاريات أفضل ووضع اليات لمنع سرقتها.

وأشار منصور إلى مبادرة مصر الرقمية التى تشمل براعم مصر والأشبال، وهى منحة ولكن من ضمن شروطها عدم الغياب، ولكن انقطاع الانترنت والكهرباء أيضًا يؤثران على الحضور ويفقدهم استكمال المبادرة.

وتعهد المسئولين بسرعة التحرك لأي مشكلة تظهر مستقبلًا.