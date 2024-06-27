“التعليم “: تخصيص نسبة 5% من المنح الدراسية بكليات الجامعات الخاصة والأهلية لطلاب (STEM) العام الدراسى المقبل
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية) على تخصيص نسبة 5% من إجمالي أعداد المنح الدراسية التي تمنحها كليات الجامعات الخاصة والأهلية وذلك لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) اعتباراً من العام الجامعي القادم ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وذلك في إطار توفير كافة سبل الدعم لأبنائنا من طلاب تلك المدارس.
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