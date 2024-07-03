“سويلم”: نواصل العمل لتطوير المنظومة المائية والتعاون مع دول حوض النيل والدول الإفريقية
عقب حلف اليمين الدستورية توجه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وللدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تجديد الثقة .
وأكد الدكتور سويلم أن وزارة الموارد المائية والري ستواصل العمل لاستكمال ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية ، والسعى لتحقيق المزيد من الإنجازات لخدمة الوطن والمواطنين تحت القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس .
وثمّن الدكتور سويلم الثقة الغالية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى والتي يعتبرها وسام شرف يعتز به ، متعهداً ببذل أقصى جهد لخدمة الوطن ، والمساهمة مع كافة وزارات ومؤسسات الدولة في مواصلة مسيرة البناء والتقدم التي تشهدها الدولة المصرية على جميع الأصعدة لتحقيق مستقبل أفضل لأبناء الوطن .
وأكد ان الوزارة ستواصل كافة مجهوداتها لتطوير المنظومة المائية ( الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 ) لرفع كفاءة استخدام المياه وضمان استيفاء الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين ، ومواصلة التعاون مع دول حوض النيل والدول الإفريقية ، ومواصلة العمل لخدمة قضايا المياه والمناخ على المستوى العالمى ، وذلك بعقول وأيدي رجال وزارة الموارد المائية والري المخلصين .
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