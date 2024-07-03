«يورو 2024» يشهد أسرع هدفين فى تاريخ البطولة

شهدت نهائيات النسخة الـ17 من بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024، والمقامة حاليا فى ألمانيا، تسجيل أسرع هدفين فى تاريخ بطولة القارة العجوز.

وأحرز لاعب منتخب ألبانيا، نديم بايرامى، أسرع هدف على الإطلاق فى تاريخ نهائيات كاس الأمم الأوروبية لكرة القدم، عندما هز شباك إيطاليا بعد مرور 23 ثانية فقط من انطلاق صفارة بداية المباراة الأولى للمنتخبين فى «يورو 2024».

وحطم بايرامى الرقم القياسى لأسرع هدف للاعب الروسى السابق دميترى كيريتشينكو الذى سجله فى مرمى اليونان، بعد دقيقة واحدة وسبع ثوان من بداية اللقاء الذى جرى بينهما ضمن «يورو 2004».

وأصبح مدافع المنتخب التركى، ميريح ديميرال، صاحب ثانى اسرع هدف بالبطولة والأسرع فى الأدوار الإقصائية، بتسجيل الهدف الأول لبلاده فى مرمى نظيره النمساوى (2-1)، بعد مرور 57 ثانية من بداية المباراة بينهما فى دور الـ 16 لـ«يورو 2024».

كما أحرز البلجيكي يورى تيليمانس ثالث أسرع هدف فى «يورو 2024»، ورابع أسرع هدف فى تاريخ نهائيات البطولة القارية، فى شباك رومانيا خلال دور المجموعات، وجاء بعد دقيقة واحدة و13 ثانية.