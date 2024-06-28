اليوم.. 3 مباريات مهمة فى الجولة الـ”28″ فى “دورىNile”

تستكمل اليوم “الجمعة”، منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز “دورىNile”، حيث تقام 3 مباريات تجمع المقاولون العرب مع البنك الأهلى فى الرابعة عصرا، بينما يستضيف الأهلى منافسه فاركو، ويلاقى سموحة نظيره بيراميدز والمبارتان فى السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

المقاولون العرب أمام البنك الأهلى

فى الرابعة عصر اليوم “الجمعة”، وعلى استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، يلتقى فريقا المقاولون العرب والبنك الأهلى، ضمن لقاءات الجولة 28 من عمر الدوري الممتاز، فى مباراة صعبة نظرا لرغبة الفريقين في تحقيق نتيجة إيجابية والهروب من مناطق الهبوط إلى دورى المحترفين.

ويأتى فريق ذئاب الجبل فى المركز السابع عشر برصيد 19 نقطة، ويبحث كيفية الخروج من المراكز التى تقود إلى دورى المحترفين والتمسك بأمل البقاء وسط الكبار، فيما يأتى البنك الأهلى فى المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة ويريد البقاء بالمنطقة الآمنة في جدول المسابقة.

وتقدم نادي المقاولون العرب بطلب رسمي للجنة المسابقات بتعديل موعد مباراة الفريق المقبلة أمام البنك الأهلي والمعلن موعدها في الرابعة عصر يوم الجمعة 28 يونيو الجاري، حيث طلب نادي المقاولون لعب المباراة في الخامسة والنصف في ظل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من موجة شديدة الحرارة اليوم الجمعة.

الأهلى يواجه فاركو

وفى السابعة مساء اليوم الجمعة يستضيف فريق الاهلى نظيره فاركو، على ملعب استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، حيث يرغب المارد الأحمر في الفوز لمواصلة الانتصارات المحلية والزحف نحو قمة الدورى والحفاظ على لقب البطولة المحلية.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الداخلية لضمان تحقيق انتصار جديد على الداخلية ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدورى بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

ويأتى الاهلى فى المركز الثانى برصيد 45 نقطة بعدما لعب 19 مباراة حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 42 هدف وتلقت شباكه 18 هدف.

فيما يأتى فريق فاركو فى المركز الخامس عشر بجدول الدورى برصيد 25 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز فى 5 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 38 هدف.

وفى المباراة الماضية، فاز الاهلى على الداخلية بهدفين مقابل هدف، قبل أن يحقق فوز اعتباريا على الزمالك بهدفين دون رد، لرفض الفارس الأبيض خوض مباراة القمة فيما فاز فاركو على الاتحاد السكندري بهدف دون رد بأخر ظهور فى المسابقة.

المدير الفنى لفريق النادى الأهلى مارسيل كولر، طالب لاعبيه بمواصلة الانتصارات المحلية لملاحقة بيراميدز والصعود لقمة المسابقة، وسيغيب عن المارد الأحمر فى لقاء فاركو الليلة كل من على معلول وبيرسى تاو وعمر كمال عبد الواحد للإصابة.

في المقابل، طالب المدير الفني لفاركو أحمد خطاب، لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة ايجايبة أمام بطل افريقيا للهروب من شبح الهبوط الذي يلاحقه في الأسابيع الأخيرة متسلحاً بالنتائج الجيدة التي يحققها الفريق البترولى في الجولات الأخيرة للمسابقة.

سموحة وبيراميدز

وفى السابعة من مساء اليوم أيضا، يحل بيراميدز ضيفا ثقيلا على سموحة، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 28 من عمر الدورى الممتاز، فى مباراة صعبة على أصحاب الأرض، فى ظل حالة النشوة التي يعيشها الفريق السماوى بعد سلسلة الانتصارات المتتالية التى وصلت إلى 12 فوز متتاليى ضمنت له اعتلاء صدارة الدورى.

ويأتى فريق سموحة فى المركز الخامس برصيد 39 نقطة، فيما يتواجد بيراميدز في الصدارة برصيد 62 نقطة وبفارق 17 نقطة عن الأهلي أقرب منافسيه على حصد اللقب، ويرغب فريق سموحة فى تعطيل قطار انتصارات الفريق السماوى والخروج من لقاء الليلة بنتيجة إيجابية.