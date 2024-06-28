مجلس الشيوخ يستأنف أعمال جلساته العامة الثلاثاء المقبل

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، حيث يناقش خلال جلساته العامة، الثلاثاء والأربعاء المقبل، تقرير لجنة الزراعة والري عن دراسة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات، مصر:” الجدوى – الفرص – التحديات”.

وينظر المجلس نحو 47 تقريرا للجان النوعية منهم 43 تقريرا عن اقتراحات برغبات و4 تقارير عن طلبات مناقشة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من القضايا، ومن المنتظر أن يقوم المجلس باحالتها جميعا إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذ ما جاء بها من توصيات.

وتتضمن التقارير 6 للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن اقتراحات برغبات مقدمة منها 4 بشأن:” وضع خطة زمنية لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي” و”تحويل مصلحة الضرائب المصرية إلى الهيئة القومية للضرائب” و”إصدار تقرير سنوي عن نتائج تطبيق الحياد الضريبي ونشر تقرير سنوي من وزارة المالية تحت مسمى (تقرير النفقات الضريبية)” واقتراحين من النائب محمود القط، بشأن “إصدار كتاب دوري يوضح كيفية التعامل الجمركي مع الركب الطائر” ومن النائب محمد فريد، بشأن “قياس الإنفاق العام الموجه للطفل”.

بالإضافة إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية عن الاقتراح برغبة بشأن ” الاحتفال بيوم المصريين المغتربين (المصريين بالخارج)”.

وتقريرا لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراحين برغبة المتقدمين بشأن “التوسع في توطين الصناعات الاستراتيجية المختلفة وذلك تماشياً مع توجهات الدولة المصرية بتوفير سلاسل الإمداد الأساسية”.

وتقرير بشأن “تفعيل دور وزارة التموين والتجارة الداخلية في إصدار السجل التجاري للشركات الافتراضية دون التقيد بوجود مقر”.

وتتضمن أيضًا 12 تقرير للجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن اقتراحات برغبة بشأن “إعادة رصف ورفع كفاءة طريق قويسنا – بجيرم مروراً بقرية قويسنا البلد وحتى الكوبري الفاصل بينهما وإنشاء سلم كهربائي أعلى مزلقان قويسنا”، ومن النائب حسين عبدالمجيد خليفة، بشأن “إنشاء كوبري علوي لعبور السيارات بمركز ومدينة دراو بمحافظة أسوان”، ومن النائب أبو النجا المحرزي، بشأن “سرعة الانتهاء من إنشاء ثلاثة كباري علوية بمحافظة قنا.

ومن النائب رمضان إمام بشأن “إنشاء كوبرى عبور مشاة على ترعة السويس بدلاً من صال أبو سليم الموجود حالياً بعزبة الرباعية بنطاق محافظة الإسماعيلية”، ومن النائب علاء طاحون، بشأن “سرعة مد خدمة الصرف الصحي بزمام قرية الأنجب مركز أشمون المنوفية علماً بأنها داخل الحيز العمراني ومن النائبة نهال المغربل”، بشأن “تعظيم الاستفادة من مدينة بورسعيد الجديدة في إطار تعزيز التكامل بين العمران الجديد والعمران القائم”، والنائب محمد عبدالعليم الشيخ، بشأن “إنشاء فرع للهيئة العامة للنقل النهري في مدينة الأقصر – محافظة الأقصر”.

وسرعة إنشاء مدينة الأقصر الجديدة بمحافظة الأقصر والانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرية عزبة ميت الموز وقرية ميت الموز وقرية العسالتة بقرية مليج بمركز شبين الكوم وعزبة الماحي ببندر شبين الكوم، النهوض بصناعة الطيران لجذب المزيد من الاستثمارات، وإنشاء خط سكك حديدية بين محافظتي أسيوط والوادي الجديد “و تشغيل خط سير ميني باص ركاب داخلي في مدينة الخارجة بالوادي الجديد تابع للنقل العام”.

واقتراح بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر وسبل تعزيز نسبة مشاركة القطاع الخاص في توطين صناعات وسائل النقل الذكي وعملية تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل في ظل تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة.

كما تتضمن التقارير التى ينظرها المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة بشأن إعادة تشغيل الرحلات بين مطار أسيوط ومطار القاهرة الدولي وكذلك تشغيل الرحلات بين مطار أسيوط والعلمين أو مطار برج العرب خلال فترات الصيف تشجيعاً للسياحة الداخلية بالإضافة إلى تقارير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن اقتراحات برغبات.

وطلب مناقشة عامة بشأن “استحداث مادة بعنوان التراث الشعبي لطلاب التعليم ما قبل الجامعي والنائية عائشة عبدالغني بشأن: تدريس مادة التخاطب – لغة الإشارة – في المدارس الإعدادية والثانوية كمجال من المجالات التي لا تضاف للمجموع وتدريسها في الجامعات كمادة اختيارية”، بشأن” تدشين منصات التقييم الإلكتروني الموحدة في الجامعات الحكومية، وإنشاء بنك البيانات الوطني والاستفادة من البيانات الضخمة” واستيضاح سياسة الحكومة بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

وتشمل التقارير التى ينظرها المجلس أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية عن الاقتراح برغبة بشأن دور الجامعات المصرية في جذب الطلاب الوافدين لتعزيز التعاون الدولي وأثره الإيجابي على علاقات مصر الخارجية بالإضافة إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الصحة والسكان عن الاقتراح برغبة بشأن “افتتاح وتشغيل المستشفى الجامعي التابع لكلية الطب جامعة بورسعيد”.

كما تشمل تقارير لجنة الصحة والسكان عن اقتراحات برغبات وطلب المناقشة العامة بشأن “سرعة تلبية احتياجات مستشفى شبين الكوم التعليمي من المستلزمات الطبية والأجهزة اللازمة لها”، إنشاء وتطوير نقاط للإسعاف على الطريق الدائري الأوسطي المتجه من وإلى العاصمة الإدارية و” استحداث كوادر طبية لمساعدة الأطباء البشريين ” إحكام الرقابة على مراكز التدريب الخاصة في المجالات الطبية ووجوبيه اعتماد هذه المراكز رسمياً”، والتحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل وتعزيز مراحل إنشائه مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة”.

كما تتضمن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة بشأن ” إعادة النظر في شروط منح تصاريح مزاولة مهنة الطب لغير المصريين”.

وينظر المجلس تقارير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن اقتراحات برغبة بشأن ” تعميم المسارح المتنقلة في كل قرى ونجوع مصر الخالية من المواقع الثقافية، “تطوير وتأهيل متحف الإسكندرية القومي بما يخلق نقطة جذب سياحي ثقافي للمدينة التاريخية، “تحويل قصر ميخائيل لوقا بمدينة أسيوط متحفاً للفن القبطى والغاء شطبه من قائمة الآثار المصرية بالإضافة الى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتبي لجنتي الصحة والسكان والإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة، بشأن بدء تفعيل استخراج كارت الخدمات المتكاملة والتمتع بمزايا الكارت من خصومات لوسائل النقل والكشف المجاني في المستشفيات وغيرها من المميزات لمرضى السرطان وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة بشأن وضع استراتيجية ومنهجية وطنية لتفعيل دور مسرح الطفل لمجابهة الإرهاب والتطرف وتعزيز القيم الوطنية وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة بشأن إنشاء متحف شمعى بالعاصمة الإدارية لتخليد نابغات مصر من السيدات في جميع المجالات بالعصر الحديث وتقريرا لجنة الشئون الدينية والأوقاف عن اقتراحين برغبة بشأن استكمال المرحلة الثانية لمعهد فتيات طهطا النموذجي (إعدادي – ثانوي) بمنطقة سوهاج الأزهرية، وإنشاء معهد نموذجي بمركز طما بمنطقة سوهاج الأزهرية و تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة بشأن “إحلال وتطوير مسجد الخازندارة”.

وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الخطة المقررة للاستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج”.