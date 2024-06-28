” سويلم ” : اللجنة الفنية المشتركة تعزز القدرات الوطنية في مجال إدارة الموارد المائية بجنوب السودان

فى اطار زيارته لدولة جنوب السودان التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بالسيد المستشار توت جواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الامنية .

حيث توجه الدكتور سويلم بالشكر للسيد جواك وللقيادة السياسية بدولة جنوب السودان على الدعم المقدم منها والمتابعة المستمرة للمشروعات التى يتم تنفيذها ، والتى تلقى قبول ويشعر بتأثيراتها الإيجابية فئة كبيرة من المواطنين بجنوب السودان .

وقد توجه المستشار توت جواك بالشكر للدكتور هانى سويلم على هذه الزيارة الهامة ، واهتمام مصر بدعم دولة جنوب السودان فى العديد من المجالات التى تخدم مواطنى جنوب السودان مثل التعليم والصحة ، بالإضافة للعلاقة المتميزة مع وزارة الموارد المائية والري المصرية خاصة فى ظل المصير المشترك الذى يربط البلدين ، مما يدفع بزيادة التنسيق على كافة المستويات بين مصر وجنوب السودان .

كما قام الدكتور سويلم و بال ماي دينج وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان بإختتام أعمال اللجنة الفنية المشتركة لمشروعات التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والرى ، وذلك بحضور السادة أعضاء اللجنة الفنية من الجانبين .

وقد أشار الدكتور هانى سويلم أن التعاون بين مصر وجنوب السودان يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين ، ويعزز من فرص التنمية المشتركة ، مؤكدا على إلتزام مصر بدعم جهود جنوب السودان في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة ، مؤكدا أن اللجنة الفنية المشتركة ستسهم بشكل كبير في تعزيز القدرات الوطنية في مجال إدارة الموارد المائية بجنوب السودان .

ومن جانبه أعرب بال ماي دينج عن سعادته بزيارة الدكتور سويلم والوفد المرافق لسيادته ، مشيرا إلى أن جلسات المباحثات التى تمت بين الفنيين من كلا الوزارتين بحثت تقدم سير العمل في المشروعات التنموية المشتركة في مجال الموارد المائية والتي تخدم مواطني جنوب السودان .