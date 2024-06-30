“النبراوي”” النقابة تمتلك مجموعة من المصايف الجيدة نعمل على تنميتها وزيادتها وأن تكون ملكية خاصة 

عقدت لجنة العلاقات العامة والرحلات بالنقابة العامة للمهندسين، اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها، بحضور المهندس محمد فريد- مقرر اللجنة، والمهندس عمرو محمد حمزة- مقرر مساعد اللجنة، وأعضاء اللجنة، وبحضور طارق النبراوي- نقيب المهندسين، و كريم الكسار- الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين، والدكتور سعد مكرم- أمين الصندوق المساعد للنقابة، وبرئاسة حامد محمد عبدالعال وأعضاء اللجنة.

فى بداية كلمته، عبَّر المهندس طارق النبراوي، عن سعادته ببدء عمل اللجنة، قائلًا: “كلنا أمل بما تملكه اللجنة من إدارة شبابية وذات خبرة تقديم أداء جيد الفترة القادمة”، مؤكدًا أن اللجنة من أكثر اللجان ارتباطًا بعموم المهندسين، وأداؤها مع المهندسين يعطي رؤية عن أداء النقابة بشكل عام، ومن هنا تأتي أهمية اللجنة.

وأوضح “النبراوي” أن النقابة تمتلك مجموعة من المصايف الجيدة، وجزء من السياسة العامة للنقابة تنمية هذه المصايف وزيادتها، وأن تكون ملكية خاصة بالنقابة، حتى يمكن التحكم فى إدارتها وتكلفتها وأسعارها، مطالبًا اللجنة بإدارة مجموعة من العلاقات والاتفاقات التي تؤدي إلى تقديم خدمات أكبر للمهندسين.

وقال نقيب المهندسين: “لا بد من الوصول لجموع المهندسين بأفضل الخدمات الممكنة، ومجلس النقابة واثق في إدارة اللجنة لهذا الملف بكفاءة، ونستطيع أن نلتحم أكثر بالمهندسين وتقديم خدمة جيدة لهم، لمحو الصورة غير الصحيحة عن النقابة فى عدم تقديم خدمات جيدة”، مستطردًا: “لذا نسعى لزيادة تقديم الخدمات، ونقدِّم للمهندسين كل ما هو أفضل”.

من جانبه، أكد كريم الكسار، ثقة مجلس النقابة في تقديم اللجنة أداءً متميزًا خلال الفترة القادمة، كون اللجنة تتميز بضم كوادر نقابية شبابية ذات أداء متميز، سواء بهيئة مكتبها أو أعضائها، مثمنًا من قدرات أعضاء اللجنة بما يتمتعون به من خبرات، قائلًا: “كل العوامل تؤدي إلى نجاح اللجنة.. بها كوادر تتمتع بخبرات، وهناك ميزة أخرى وهي وجود الشباب مع الخبرات”، مضيفًا: “لدينا عام ونصف في الدورة الحالية لمجلس النقابة، لذا نسارع الوقت لتقديم أفضل الخدمات للمهندسين، ولدينا ثقة أن قدرات أعضاء اللجنة تؤهلهم لتحقيق خدمات تليق بالمهندسين ومكانتهم فى أسرع وقت ممكن”واختتم “الكسار” كلمته بالتأكيد على دعم هيئة مكتب النقابة، وعلى رأسهم نقيب المهندسين للجان النقابة المختلفة.

وكان الاجتماع بدأ بكلمة حامد محمد عبدالعال، أكد خلالها، أن اللجنة ستبذل قصارى جهدها لتقديم أفضل الخدمات للمهندسين، مؤكدًا أن اللجنة تستكمل ما بدأه أعضاء اللجنة السابقة، قائلًا: “نستطيع بما تملكه اللجنة من خبرات كبيرة وقديمة في موضوع الرحلات والعلاقات العامة تقديم ما يليق بالمهندسين ونيل رضاهم في الفترة القادمة، وكل ما يعود بالنفع على المهندسين سنُدعِّمه ونسعى لتحقيقه بكل قوة” وخلال الاجتماع تم تقسيم اللجنة إلى مجموعات عمل تختص كل مجموعة بملف معين لسرعة الإنجاز.