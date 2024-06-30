شعبان خليفة: العمال حملوا لواء الثورة على أعناقهم بتحمل مسئولية دوران عجلة الإنتاج

أكد شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، أن أصحاب الياقات الزرقاء لعبوا دوراً حاسماً خلال ثورة 30 يونيو، التي شهدت الإطاحة بحكم جماعة الإخوان الإرهابية، وانتزاع الوطن من مستقبل مجهول، حيث تجمع مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك العمال والفلاحين والطلاب والنساء والشيوخ، تحت راية واحدة للتعبير عن رفضهم للحكم الذي كان يمارسه الجماعة الإرهابية.

وتابع رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، أصحاب الياقات الزرقاء قاموا خلال الثورة بالمشاركة الفعالة في التظاهرات والاحتجاجات، معبرين عن تضامنهم مع باقي الفئات من أجل إنقاذ البلاد من الانزلاق نحو مستقبل مجهول.

وشدد «خليفة» على أن ثورة 30 يونيو 2013 لم تكن مجرد حدث سياسي، بل كانت تعبيراً عن إرادة الشعب في الدفاع عن مكتسبات الثورة التي بدأت في 25 يناير 2011، والتي تسعى إلى تحقيق الحرية والعدالة والديمقراطية، مؤكدًا أن العمال هم جنود العمل والإنتاج، الذين حملوا لواء هذه الثورة على أعناقهم، حيث لبى العمال نداء الوطن بتحمل مسئولية دوران عجلة الإنتاج وتنفيذ خطط التنمية، وبذلوا المزيد من الجهد والعمل في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومؤكدًا أنهم كانوا الدافع الرئيسي والشرارة التي أشعلت هذه الثورة التاريخية، وأيضا على مر التاريخ كانوا شرارة كل الثورات، وقدموا للوطن الكثير، وكانوا اليد التي تبني وقت السلم، واليد التي تحمي وقت الثورات والحروب.

وأضاف أن عمال مصر يمثلون ركيزة أساسية في بناء الوطن والحفاظ على استقراره وأمنه، مشيدًا بتضحياتهم وإسهاماتهم الكبيرة في مختلف المجالات الوطنية، مضيفا أن العمال حققوا مكاسب وإنجازات كبيرة على مدار السنوات الماضية، حيث تحملت الدولة مسئولية استعادة دور مصر الريادي في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح خليفة أن الدولة نجحت في استعادة الأمن والاستقرار السياسي، ورغم التحديات الاقتصادية الكبيرة الموجودة الان، إلا انها قادرة على تخطي هذه الأزمة بفضل سواعد عمالها، ومن خلال تنفيذ رؤية واستراتيجية واضحة، لتحقيق إنجازات متعددة في جميع قطاعات الدولة، مؤكدا على دور العمال كعماد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ودورهم الحاسم في تحقيق الاستقرار والتقدم الوطني.