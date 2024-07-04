برلماني يطالب الحكومة الجديدة بالعمل على تحقيق متطلبات المواطنين

قدم النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان التهنئة لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي والوزراء الجدد متمنيا لهم التوفيق والسداد فيما هو قادم،

مؤكداً أن التشكيل الجديد للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي يعبر عن اختيارات موفقة تعكس مزيد من التأني لاختيار كوادر سياسية متميزة عملها حافل بالإنجازات والبصمات الإيجابية التنموية، مما يؤكد أنها ستكون قادرة على تجاوز التحديات الراهنة وستسطر معا طريقا تنمويا وعبورا للجمهورية الجديدة ومتطلباتها.

وشدد عضو النواب على ضرورة أن تبدأ الحكومة الجديدة فورًا في الملفات العاجلة، لا سيما المتعلقة بأمور المواطنين المعيشية، والعمل على تحقيق متطلبات المواطنين ، مضيفاً أن الحكومة الجديدة ملقى على عاتقها تحقيق آمال الشعب المصرى .

كما أشاد النائب بحركة المحافظين الجدد ونوابهم، مشيرا إلى أن تشكيل المحافظين الجدد ونوابهم به تمثيل جيد للفئات المختلفة، وضرورة أن تكون هناك عدد من الملفات على أولويات المحافظين الجدد وهى الصحة والتعليم وضرورة إحكام السيطرة على ارتفاع الأسعار والاهتمام بالخدمات التى تهم المواطنين .