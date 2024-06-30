طلاب الثانوية العامة بشعبتيها يؤدون الامتحان فى اللغة الاجنبية الاولى .. الثلاثاء المقبل

يؤدى طلاب الثانوية العامة بالشعبيتن العلمية والادبية ، الامتحان فى مادة اللغة الاجنبية الاولى ” الانجليزية”، بعد غدا الثلاثاء، وذلك بعد أداء الامتحان فى الفيزياء والذى أثار غضبا كبيرا بين الطلاب فيما جاء امتحان التاريخ جيد وفى مستوى الطالب المتوسط، فيما يستعد الطلاب للامتحان من خلال الاطلاع على المراجعات النهائية للمادة وحل نماذج استرشادية للامتحان.

من جانبها، أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة مثل العام الماضى، وجميع الأسئلة يتم سحبها من بنك الأسئلة، وبالتالي لم يتم تأليف أسئلة كما هو العرف، موضحة أن امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يتضمن 37 سؤالًا، منها 3 أسئلة مقالية، ويتم الإجابة عنها فى 3 ساعات، ومخصص لها 50 درجة.

ووفقًا لجدول الامتحانات، يواصل طلاب الثانوية العامة امتحانات المواد الدراسية الأساسية يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 بأداة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

ويؤدي الطلاب يوم السبت 6 يوليو امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا، والأربعاء 10 يوليو امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

ويعقد يوم السبت 13 يوليو امتحان مادة التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة، والأربعاء 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو 2024 امتحان الديناميكا لشعبة علمى رياضة.