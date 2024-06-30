4 ملفات.. على طاولة اجتماع لجنة التخطيط بالأهلى مع مارسيل كولر

تعقد لجنة التخطيط بالنادى الأهلى اجتماعاً اليوم «الأحد»، لحسم العديد من الملفات التى تخص قطاع الكرة في الموسم الجديد، وعلى رأسها مطالب الجهاز الفنى بقيادة مارسيل كولر، والذى تأكد مشاركته فى الاجتماع.

ويحضر الاجتماع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، وعضو مجلس الإدارة حسام غالى، كما يتواجد عبر تقنية زووم رئيس النادى الكابتن محمود الخطيب ، لسفره فى رحلة علاجية خارج البلاد، وأيضًا ممثلًا عن شركة كرة القدم.

وقال مصدر بالنادى الأهلى فى تصريحات إعلامية، أن الاجتماع سيحضر جزء منه مارسيل كولر المدير الفنى، ومعاونه الدكتور خالد الجوادى، ومدير الكرة خالد بيبو، حيث من المنتظر أن يتم حسم العديد من الملفات، وعلى رأسها موقف الجزائرى أحمد القندوسي المعار لسيراميكا كليوباترا، ولديه عدة عروض.

كما سيتم أيضًا حسم مصير بعض اللاعبين الذين يمتلكون عروضًا خارجية للرحيل، وهم: محمد الضاوى كريستو، أليو ديانج، بيرسى تاو ومحمد الشناوى. وسيناقش الاجتماع متطلبات مارسيل كولر للموسم الجديد، بعد ضم أولى الصفقات، المدافع يوسف أيمن من الدحيل القطرى على سبيل الإعارة.

كما سيتم مناقشة الموقف النهائى من طلب اتحاد الكرة، بضم ثنائى القلعة الحمراء إمام عاشور ومحمد عبدالمنعم لصفوف منتخب مصر فى أولمبياد باريس، وإن كانت النية لرفض هذا الأمر تمامًا بحسب قرار مسبق اتخذه النادى من قبل.