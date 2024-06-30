” بمجموع يعادل 98% فأكثر “.. فتح باب التقدم لـ مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسى المقبل

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم فتح باب التقدم للالتحاق بـ مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا من الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى المقبل 2024/2025، بدء من الاسبوع الثاني من يوليو المقبل.

وكانت اللجنة التنفيذية بـ وزارة التربية والتعليم قررت منح فرصة أكبر للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية استجابة لرغبات أولياء الأمور، والسماح بالتقدم للمدارس من الطلاب الحاصلين على مجموع يعادل (98%) فأكثر من المجموع الكلي، وإلغاء شرط حصول الطالب على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلوم)، كما يمكن للطالب الحاصل على الشهادة الإعدادية بمجموع يعادل (95%) فأكثر من المجموع الكلي، التقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين بشرط حصوله على الدرجة النهائية في مادة واحدة فقط على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلوم).

وأكد حجازى ، إنه حرصًا على تطوير آليات نظام القبول بـ مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، تم تكليف المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بإعداد أكثر من نموذج لاختبارات الالتحاق بالمشاركة مع مستشاري المواد الدراسية.