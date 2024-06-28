رباعية البنك الأهلى تدفع بذئاب الجبل للهاوية.. وياو أنور يسجل أسرع هدف فى تاريخ الدورى الممتاز

حقق فريق فريق البنك الأهلى فوزًا علايضً ومُستحقًا على ذئاب الجبل بنتيجة 4-1 فى المباراة التي جمعتهما اليوم «الجمعة»، على ملعب استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن لقاءات الجولة 28 من عمر «دورىNILE».

وأحرز أهداف فريق البنك الاهلى ياو أنور فى الدقيقة الأولى من المباراة، ثم أضاف أسامة فيصل الهدف الثانى فى الدقيقة 14 وسيرجى أكا فى الدقيقة 70 وجريندو الدقيقد 83 بينما سجل هدف المقاولون العرب مامادو نديوكو نياس الوحيد فى الدقيقة 51 .

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق البنك الأهلى للنقطة 30 بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز «دورىNILE» فى المركز 14، فيما يأتى فريق المقاولون العرب فى المركز السابع عشر برصيد 19 نقطة.

وفى السياق نفسه، سجل لاعب البنك الأهلى ياو أنور، أسرع هدف فى تاريخ الدورى المصرى، وذلك خلال مواجهة المقاولون العرب.

فعندما انطلقت المباراة لُعبت الكرة فى منطقة جزاء المقاولون العرب، ونجح ياو أنور فى تسجيل هدف تقدم البنك الأهلى، فى الثانية 10.

وأصبح بذلك ياو أنور صاحب أسرع هدف في تاريخ الدورى المصرى، متخطيًا رقم لاعب الزمالك السابق، أيمن يونس، والذى أحرز هدفًا بمرمى فريق السويس، موسم 1990-1991، فى الثانية 11.