بعد مؤتمر السلام في سويسرا زيارة الرئيس الروسي لكل من كوريا الشمالية وفيتنام وبوادر توتر مع كوريا الجنوبية واليابان

ربما كان مؤتمر السلام الذي انعقد مؤخراً في سويسرا كان أحد أسباب قيام الرئيس الروسي بزيارة الحلفاء القدامى للاتحاد السوفيتي بعدما تباهت أوكرانيا بعقدها لمؤتمر سويسرا، رغم أن حتى الدولة المضيفة أعلنت أنها لا تجد فائدة من المؤتمر إلا بوجود روسيا، فكلا البلدين (كوريا الشمالية وفيتنام) له تاريخ طويل مع الاتحاد السوفيتي، ففي حالة كوريا الشمالية قاتل الجيش السوفيتي، قوات الأمم المتحدة وعلى رأسها قوات أمريكية وتركيا وعدد من حلفاء واشنطن، استمرت الحرب بين شمال كوريا وجنوبها من 1950 إلى 1953، بدأت الحرب في 25 يونيو عام 1950 عندما اجتاحت قوات كوريا الشمالية أراضي جارتها الجنوبية بعد صدام مسلح على الحدود وانتفاضة في الجنوب، كان يدعم كوريا الشمالية في ذلك الوقت كل من الصين والاتحاد السوفيتي، أما الشطر الجنوبي فقد كان مدعوماً من الولايات المتحدة وحلفائها.

كانت كوريا قبل ذلك مستعمرة يابانية منذ 1910 ولمدة 35 عاما، وانتهى الاحتلال الياباني بعد استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية في أغسطس 1945. قسمت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي كوريا إلى جزءين عبر خط العرض 38. كان الاتحاد السوفيتي يدير الجزء الشمالي بينما الولايات المتحدة تحكم الجزء الجنوبي. لكن في عام 1948 ونتيجة تصاعد التوتر الناجم عن الحرب الباردة بين القوتين العظميين، أصبحت المناطق الكورية المحتلة من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي دولتين ذات سيادة. أنشئت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في الشمال، تحت قيادة الزعيم كيم إل سونج، وفي الجنوب دولة رأسمالية باسم جمهورية كوريا، تحت قيادة نظام استبدادي بزعامة لي سين مانا. وكان كل منهما يعتبر نفسه الحكومة الشرعية الممثلة لكل كوريا، ولم تعترف أي من الكوريتين بالحدود بينهما على أنها حدود ثابتة حتى الآن ولم تنته حالة الحرب بينهما وما هم فيه الآن هو مجرد هدنة.

قامت كوريا الشمالية بجيشها الشعبي باجتياح الجزء الجنوبي، ولم يوافق الزعيم السوفيتي ستالين حينها على ذلك إلا بعد التشاور مع ماوتسي تونج في الصين. أدان مجلس الأمن الدولي تصرف الجزء الشمالي من كوريا، وأصدر قرارا بتكوين قوات دولية وإرسالها إلى كوريا لصد الاجتياح الشمالي. الاتحاد السوفيتي قاطع الأمم المتحدة بسبب اعتراف المنظمة الدولية بتايوان كممثل للشعب الصيني في الأمم المتحدة والصين أصبحت خارج المنظمة الدولية، بدلاً منها تايوان، ولذلك لم يتمكن لا الاتحاد السوفيتي ولا الصين من دعم حليفتهما كوريا الشمالية في مجلس الأمن حينها. كانت النتيجة قرار بمشاركة 21 دولة بقوات لصد الهجوم الكوري الشمالي، ساهمت واشنطن وحدها بحوالي 90% من هذه القوات.

بعد شهرين من الحرب وجد الأمريكيون وحلفاؤهم الجنوبيون أنفسهم على وشك هزيمة ساحقة، لكن في ديسمبر 1950 حدثت عملية إنزال ضخمة قامت بهجوم مضاد لما كان يسمى حينها قوات الأمم المتحدة، وتحركت إلى الشمال في شهر أكتوبر 1950، لكن القوات الصينية تدخلت في الوقت المناسب لأسباب جغرافية مما أدى لتراجع قوات الأمم المتحدة. استمر الوضع هكذا بين كر وفر لدرجة أن سيول عاصمة الجنوب تمت السيطرة عليها أربع مرات، إلى أن عقدت الهدنة وليس إنهاء حالة الحرب، وما زال الزعيم الكوري الشمالي الحالي حفيد كيم إيل سونج المؤسس يريد توحيد شبه الجزيرة الكورية بقوة السلاح.

لكن ليس هذا هو الهدف من المقال، وإن كانت اللمحة التاريخية مهمة، الأهم في الوقت الراهن أن كوريا الشمالية تعاني من عقوبات دولية مفروضة عليها منذ أكثر من عشرين عاماً، وبيونج يانج لم تتخذ موقفا محايدا فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأيدتها من أول يوم نظراً للعداء الشديد بينها وبين واشنطن التي تدعم أوكرانيا وترفع راية العقوبات ضد كوريا الشمالية، انتعشت العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية عندما زار زعيم الأخيرة روسيا منذ عدة أشهر واطلع على بعض الإنجازات الروسية في مجال الفضاء والأقمار الصناعية وغيرها من الأمور التقنية.

عزلة خانقة

وكوريا الشمالية التي تعيش عزلة خانقة نتيجة العقوبات المفروضة عليها من الأمم المتحدة بسبب برنامجها النووي جاءتها الفرصة عندما أيدت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا باعتبارها ضد الغرب الذي يسعى للهيمنة. والغريب أن روسيا لم تعترض على فرض عقوبات على كوريا الشمالية حين صوت مجلس الأمن لفرضها، ولذلك أثناء الزيارة طالب الرئيس بوتين بإعادة النظر في العقوبات غير العادلة المفروضة على كوريا الشمالية، ووقع مع الزعيم الكوري الشمالي اتفاقية شراكة استراتيجية، وصفها الزعيم الكوري بأنها مهمة جداً وتاريخية، وهذه الاتفاقية في تقدير الخبراء ستعطي تصدير سواء سلاح أو ذخيرة لروسيا شرعية، فالاتفاقية تنص على أنه في حال تعرض أي من طرفيها للعدوان يجب على الطرف الآخر إمداده بالسلاح وأشياء أخرى، ولم تفضح الاتفاقية عن ماهية الأشياء الأخرى هل جنود أم غير ذلك لا أحد يدري، آخر اتفاقية من هذا النوع وقعت بين الطرفين كانت عام 1961، وتوجد كذلك معاهد صداقة وحسن الجوار وتعاون بين البلدين. الجانب الكوري الشمالي في اعتقاد الخبراء مهتم بإمداد كوريا بالمحروقات والأغذية والاتفاق على أفواج سياحية روسية، بينما تحدث البعض عن قوى عاملة خاصة في مجال البناء وذلك لتعويض القوى العاملة الروسية التي تقاتل في أوكرانيا وإحلالها محل العاملين من وسط آسيا، الذين بدأت السلطات الروسية تضيق عليهم الخناق بعد الحادث الإرهابي الذي وقع في إحدى ضواحي موسكو، واتهم فيه بعض مواطني طاجيكستان. تعتبر زيارة الرئيس الروسي هي الأولى منذ 24 عاماً وكان آخر مرة زار فيها الرئيس الروسي كوريا الشمالية عام 2000، في السلطة حينها في كوريا الشمالية كان والد الزعيم الحالي كيم جونج إل. بالإضافة إلى أن الزعيم كيم زار روسيا منذ فترة قصيرة.

شراكة إستراتيجية

لكن الأهم في اتفاقية الشراكة الإستراتيجية، إذا أخذنا في الاعتبار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فإن الطرفين قد يسمحان بتطور العلاقات العسكرية بينهما لأبعد مما هو معلن. ووصف الزعيم الكوري الشمالي زيارة الرئيس بوتين بأنها بداية مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين وقال إن “شعلة صداقة بيونج يانج وموسكو” ستصبح أقوى. ووصف زعيم كوريا الشمالية روسيا بأنها “أشرف صديق لكوريا الشمالية”، ووصف الرئيس بوتين بأنه “أغلى صديق للشعب الكوري”.

من المعروف أن كوريا الشمالية مرتبطة اقتصادياً بالصين بدرجة كبيرة جداً، حيث يعمل كثير من الكوريين في الصين ويحولون أموالهم بطريقة خاصة بعيداً عن البنوك، كما أن المنتجات الكورية الشمالية يتم تصديرها على أنها بضاعة صينية لدول عديدة في العالم، وكان الرئيس الروسي قد صرح بأن حجم التبادل التجاري بين روسيا وكوريا الشمالية قد ارتفع 9 مرات في الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، حجم التبادل التجاري بين روسيا وكوريا الشمالية عام 2020 قد وصل إلى أكثر من 47 مليون دولار وهو مبلغ ضئيل بالنسبة لقوة العلاقة الحالية بين البلدين.

غضب كوري

لكن يبدو أن زيارة الرئيس الروسي لكوريا الشمالية أغضبت الجارة كوريا الجنوبية، التي أعلنت أنها رصدت تصدير حوالي 5 ملايين طلقة مدفعية تم تصديرها من جارتها الشمالية إلى روسيا، وأعلنت أنها تفكر في إرسال دعم عسكري لأوكرانيا رداً على الدعم الكوري الشمالي لروسيا عسكرياً ودعم روسيا لبيونج يانج تقنياً، ويبدو لي أن الزيارة لن تمر دون تأثير على علاقات كوريا الشمالية بكل من الصين وكوريا الجنوبية واليابان التي قد تتخذ موقفا مناوئا لروسيا في النزاع مع أوكرانيا. والأدهى أن كوريا الجنوبية واليابان وذلك بعد تزايد التجارب الصاروخية الكورية الشمالية، أعلنتا أنهما في حال عدم توقف كوريا الشمالية عن التجارب النووية فهما من حقهما أيضاً أن تقوما بتصنيع سلاح نووي وهذا الأمر سيزعج الصين بلا شك، وسيجعلها تتوجس من تزايد التعاون العلمي والتقني لكوريا الشمالية مع روسيا، من جانبه قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي “إن الصين يجب أن تقلق من اتفاق الشراكة الإستراتيجية بين روسيا وكوريا الشمالية”. الخبراء يتحدثون عن أن الدائم في السياسة هي المصالح فقط، وليس من مصلحة لا الصين ولا روسيا وجود قوة نووية على حدودهما الشرقية متمثلة في كوريا الشمالية، ما العمل قررت نفس الشيء كوريا الجنوبية واليابان، ربما هذا قد يحفز بكين للضغط على الزعيم كيم جونج أون لوقف أنشطته النووية، رغم أن في مصلحة بكين لأنه ضغط على حليفين كبيرين للولايات المتحدة (اليابان وكوريا الجنوبية)، من ناحية أخرى لا ترغب الصين في وجود القوات الأمريكية سواء في اليابان أو كوريا الجنوبية، من جانبها أعلنت اليابان على أثر زيارة الرئيس بوتين لبيونج يانج تشديد العقوبات على روسيا، فيما حذرت روسيا سيول من إمداد أوكرانيا بالسلاح، والأمور تشير إلى تصعيد في أقصى الشرق..

صداقة وتعاون

زيارة الرئيس الروسي لفيتنام جاءت في إطار العلاقات الودية التاريخية التي تربط جمهورية فيتنام الاشتراكية بروسيا منذ أيام الاتحاد السوفيتي، حيث شهدت فيتنام في فترة الحرب الباردة، واحدة من أشرس المعارك، فقد كان الاتحاد السوفيتي الذي يسيطر على المنطقة المركزية في أورآسيا، وكل توسعاته كانت في اليابسة، قام بمساندة فيتنام محاولاً الوصول لمنطقة المحيط الهادي الدافئة حينها، إلى أن انتهت الحرب بانتصار فيتنام على الولايات المتحدة. إضافة لهذا تقريباً جميع الكوادر العلمية والمهنية الفيتنامية تخرجت في روسيا أو الاتحاد السوفيتي السابق وهذا ربما سر التركيز على التعليم والتعاون العلمي في الاتفاقيات التي وقعت في هانوي. ورغم تحول فيتنام للنموذج الصيني من الحكم، ومدت جسور الصداقة والتعاون مع عدو الأمس في واشنطن ليصل حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 111 مليار دولار سنوياً، والغريب أن الدولة الثانية التي حاربتها فيتنام كانت الصين وبلغ حجم التبادل التجاري معها 117 مليار دولار، بينما توقف التبادل التجاري مع روسيا عند 5 مليارات دولار وظل منحصراً في السلاح فقط تقريباً، بحلول العام الجاري وعلى الرغم من توقعات روسيا بزيادته خلال الفترة القادمة، لكنه ما زال دون المستوى بالقياس للعلاقات التاريخية.

تغيير العقيدة النووية

في فيتنام استقبل الرئيس بوتين استقبالاً حافلاً للغاية، خاصة أن فيتنام تتخذ في الأزمة الأوكرانية الروسية موقفا يمكن وصفه بالبراجماتي فهى لا تؤيد أي طرف من طرفي النزاع، ولم تعلن عن تعاطفها مع أي طرف، وربما لهذا السبب كان حديث الرئيس بوتين، في فيتنام، منفتحاً أكثر منه في كوريا الشمالية التي يؤيد زعيمها الموقف الروسي على طول الخط، في فيتنام أطلق الرئيس بوتين لنفسه العنان عندما تحدث عن أنه لن يسحب قواته من أوكرانيا أبداً وفسر ذلك بأن القيادة الأوكرانية الحالية غير شرعية وليس من مصلحتها التفاوض، وهي تريد إبقاء حالة الحرب الحالية لأنها تريد أن تبقى في السلطة واستند إلى تفسير القانونيين الروس، على حد قوله، والذين قالوا إنه لا يوجد في الدستور الأوكراني ما يسمى بحالة الحرب التي تسمح للرئيس الأوكراني بعدم إجراء انتخابات رئاسية بعد انتهاء فترة رئاسته، تحدث كذلك عن احتمال تغيير العقيدة النووية الروسية وقال لن نقوم بضربة نووية وقائية وسنقصر الأمر على الرد على أي عدوان نووي، ولدينا القدرة على الرد، وتوعد باستخدام السلاح النووي في حال انتصار أوكرانيا لكنه عاد وقال إنه لا يرى مثل هذا التصعيد حالياً.

المحصلة النهائية لزيارة الرئيس بوتين لفيتنام هي توقيع عدد من الاتفاقيات التي من الممكن أن تنشط المجالات الرئيسية للاقتصاد، واتفق الرئيسان على أن البلدين لن يدخلا في أي تحالف ضد بعضهما البعض. وتحاول روسيا في الوقت الحالي كسر الحصار الغربي المفروض عليها من خلال العقوبات، والأهم من هذا هو لجوء روسيا للعلاقات الإستراتيجية التي كانت أثناء الاتحاد السوفيتي مثل فيتنام وكوريا الشمالية، لكن على أي حال وفي اعتقادي روسيا تحاول بقدر المستطاع عدم المساس بالحليف الكبير في بكين (تبادل تجاري قارب 200 مليار دولار)، وهو له ما له مع فيتنام فقد وصلت الأمور لنشوب حرب بينهما، لكن القيادة الفيتنامية الحكيمة استطاعت تحويل النزاعات مع واشنطن وبكين إلى علاقات تجارية قيمتها 228 مليار دولار.