تقارير قطرية: توقيع يوسف أيمن للأهلى سنة على سبيل الإعارة

أكدت تقارير رياضية قطرية، توقيع يوسف أيمن عقود انتقاله للنادى الأهلى المصرى لمدة سنة على سبيل الإعارة، فى إشارة إلى أن اللاعب وقع العقود اليوم «الجمعة».

وقالت التقارير: «وقع لاعب منتخب قطر والدحيل يوسف أيمن «قبل قليل» عقدًا لمدة سنة على سبيل الإعارة مع الأهلى المصرى».

وكان النادى الأهلى، قد أتم اتفاقه مع الدحيل القطرى لضم يوسف أيمن مدافع الفريق صاحب الـ 25 عامًا، لتدعيم دفاع الشياطين الحمر، وتعويض الرحيل المحتمل للمدفع الدولى محمد عبد المنعم خلال الفترة المقبلة.

وخاض اللاعب يوسف أيمن 24 مباراة فى كل المسابقات مع الدحيل القطري بالموسم المنتهى 2023-2024، وأحرز هدفين قدم تمريرتين حاسمتين، حيث لعب يوسف أيمن 15 مباراة مع الدحيل فى الدورى القطري الموسم الماضى، بمعدل 1159 دقيقة، وأحرز هدفين.

وفى بطولة دورى أبطال أسيا، لعب يوسف أيمن صفقة الأهلى المنتظرة، 6 مباريات مع الدحيل القطري وصنع هدفًا وحيدًا، فيما شارك فى 3 مباريات ببطولة كأس أمير قطر الموسم المنتهى، وقدم تمريرة حاسمة واحدة.