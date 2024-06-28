إبراهيم المنيسى يعتذر عن مانشيت “الهروب الكبير”

اعتذر رئيس تحرير مجلة الأهلى إبراهيم المنيسى، لنادى الزمالك، عن غلاف العدد الأخير للمجلة. وعنونت مجلة الأهلى فى عددها الأخير: «الهروب الكبير»، إشارة إلى انسحاب الزمالك فى لقاء قمة الدورى المصري أمام الفريق الأحمر بالجولة السابعة والعشرين.

ورفض الزمالك خوض المباراة بسبب ما وصفه في بيان رسمي بـ«الظروف القهرية» لغياب مبدأ تكافؤ الفرص.

وقال إبراهيم المنيسى، فى بيان نشره على حسابه الشخصى على موقع «فيسبوك»: «نجد لدينا من الشجاعة والمسؤولية والأمانة ما يكفي للاعتذار عن أى تقدير غير دقيق للموقف الحالى فى الأزمة الرياضية الناشبة بالكرة المصرية، وهو الموقف الذى عمد معه البعض عن غرض لإذكاء روح التعصب والوقيعة بين أبناء الأسرة الرياضية الواحدة، استغلالًا لموقف أو إثارة لفتنة كنا دائمًا أول من يحذر منها ويتصدى لصناعها.. فلن نكون يومًا فى صف من يرمى الملح على الجرح».

وأضاف المنيسى: «الأهلى الذى بادر مجلس إدارته بزيارة شقيقه نادى الزمالك والاستقبال الطيب اللائق الذى قدمه مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب على نحو يليق بمكانة الناديين وتأثيرهما الكبير فى الحركة الرياضية والجماهيرية، هو دومًا الأهلى الذى يضطلع بدوره القيمى ورسالته التوعوية».