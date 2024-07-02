فى الميركاتو الصيفى.. الأهلى يسعى لاتمام صفقة مهاجم أجنبى

اقترب مسئولو النادى الأهلى من حسم صفقة التعاقد مع مهاجم أجنبى سوبر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد الاستقرار على أحد اللاعبين الأفارقة الذين نالوا إعجاب لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء ومارسيل كولر المدير الفنى، من أجل تدعيم مركز رأس الحربة.

وفى الوقت الحالى، يسعى النادى الأهلى لإبرام صفقة تعاقد مع أحد المهاجمين الأفارقة، والذى يلعب فى أحد الدوريات الأوروبية، لإقناعه بالموافقة على الانضمام للقلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفى الجارى، باعتباره يتصدر قائمة اللاعبين المرشحين لتدعيم مركز المهاجم الصريح داخل الفريق الأحمر، فى ظل رغبة مارسيل كولر فى ضم مهاجم سوبر.

ويرغب الأهلى فى التعاقد مع مهاجم أجنبى سوبر لتعويض رحيل الفرنسى أنتونى موديست الذى انتهى تعاقده مع القلعة الحمراء بنهاية يونيو الماضى، فى ظل تحفظ الإدارة على تجديد عقد اللاعب حتى نهاية الموسم الجارى، فى ظل تقاضيه راتبا سنويا مرتفعا، ويحصل على راتب شهرى يتخطى الـ100 ألف دولار، وتم الاكتفاء بالفترة التى قضاها لاعب بروسيا دورتموند السابق مع الأهلى من بداية الموسم الحالي.