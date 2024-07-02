كولر: الأهلى يعانى من مشكلة عنيفة لا يتخيلها أحد

قال المدير الفنى للأهلى مارسيل كولر، فى المؤتمر الصحفى عقب الفوز على طلائع الجيش مساء أمس «الإثنين»، فى بطولة الدوري إن الفريق يعاني من مشكلة عنيفة هذا الموسم، وصرح قائلًا: «على مدار عامين فى مصر، والسيناريو يتكرر بضغط مباريات الدورى بكثافة بعد دورى أبطال أفريقيا مباشرة».

وأضاف المدرب السويسرى: «إنها صعوبة لا يمكن لأحد أن يتخيلها، فالموضوع أعنف لأن ضغط المباريات أكبر هذا الموسم، والجهاز الفنى يجد صعوبة في تصحيح الأخطاء أو تحسين الجوانب الفنية في ظل ضيق الوقت بخوض مباراة كل ثلاثة أيام».

وتابع مارسيل كولر: «ألجأ للمحاضرات للارتقاء بمستوى اللاعبين على كافة المستويات، ومحاولة تحسين الاستفادة من الكرات الثابتة”.

وأختتم كولر تصريحاته، قائلًا: «كل مباراة لها حسابات وخطة على المدى البعيد والقصير، لتفادي الإرهاق والإصابات والضغط البدنى والنفسى، ورغبة اللاعبين تساعدنى ونسير بشكل جيد».