صيف ساخن فى الاسكندرية الشواطئ تستقبل 3.5 مليون مصيف خلال العيد ورحلة اليوم الواحد زادت من الزحام

شهدت شواطئ الاسكندرية خلال عيد الاضحى إقبالا غير عادي هذا العام بسبب ارتفاع درجات الحرارة وأكد الدكتور محمد عبد الرزاق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن شواطئ الإسكندرية استقبلت 3.5 مليون مصيف خلال أيام وأنه تم إغلاق 4 شواطئ بسبب ارتفاع نسبة الاشغالات الى 100% وهى شواطئ:

البوريفاج المميز والسياحى وشاطئ جزيرة الذهب وشاطئ ميرامار الشرق.

ورصدت “الأهالى” عدة مخالفات على الشواطئ رغم تعليمات الادارة المركزية وهى سيطرة بعض البلطجية على بعض الشواطئ وفرض اكراميات على المصطافين مثل شاطئ اسكندر وشاطئ الأنفوشي الغربي وشاطئ بحري المميز وغياب الرقابة تماما بعد ساعات العمل الرسمية. كما رصدنا عدم وجود برج مراقبة أو رايات لتوضيح حالة البحر فى شواطئ العصافرة والمندرة المميزين كذلك عدم وجود وحدات لخلع الملابس أو دورات مياه صالحة للاستخدام فى بعض الشواطئ . كما شكا البعض من استخدام الشيشة وتحصيل 5 جنيهات زيادة على رسم الدخول ودورات المياه. ومن جهة أخرى شهدت جميع الشواطئ المجانية وصول المئات من سيارات الميكروباص من محافظات البحيرة وكفر الشيخ تنقل المصطافين من رحلة اليوم الواحد مما زاد من حالة الزحام.