مجلس الشيوخ والحكومة يوافقان على مقترح نائب التجمع بإنشاء متحف 30 يونيو بالعاصمة الإدارية

وافق ممثلو الحكومة خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ على طلب اقتراح برغبة مقدم من النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن: إنشاء متحف 30 يونيو بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث لقى مقترح نائب التجمع توافقا من جانب ممثلي الحكومة بالاجتماع وإشادة وترحيبا من جانب أعضاء لجنة المجلس.

وبحسب ما جاء بالمذكرة الإيضاحية المقدمة من النائب عمرو عزت حجاج؛ أنه من أهم نتائج ثورة 30 يونيو الكبرى، كان الإعلان عن مولد للجمهورية الثانية الجديدة فى مصر التى دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بإنشاء العاصمة الإدارية وربما هذا الأمر تحديدًا يمثل الاستمرار التاريخي لثورة 30 يونيو 2013، بل هى تعد نقطة فارقة في تحقيق نقلات كيفية فى الواقع المصرى المعاصر، وهو ما رافق حلم المشروع الوطنى المصرى لبناء دولة مدنية حديثة ترسى قواعد ديمقراطية.

لذا جاءت فكرة الاقتراح بشأن إنشاء متحف 30 يونيو ليكون شاهدا بالصور والوثائق علي أعظم ثورة في تاريخ مصر المعاصر بصفة خاصة وتاريخ العرب الحديث بصفة عامة واقترح أن يضم علي سبيل المثال لا الحصر؛ صورا ووثائق وأفلاما تسجيلية لخروج الشعب المصري في كل ميادين مصر علي المعزول محمد مرسي ورفضهم أن يتم حكم مصر من خلال مكتب الإرشاد، وانجازات القوات المسلحة المصرية لمتطلبات ورغبات الشعب المصري. وسير ذاتية ومقتنيات شهداء مصر من الجيش والشرطة والذين ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة الوطن والحفاظ على مقدراته.