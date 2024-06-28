” الجيزاوي” مد فترة التقدم لماراثون للابتكارات بجامعة بنها حتى نهاية شهر يوليو   

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، عن مد فترة التقدم لماراثون جامعة بنها للابتكارات 2024 ، لشهر يوليو المقبل ويقام تحت عنوان “تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة” ويأتي في إطار سعي جـامعة بنها إلى تشجيع البحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والوصول إلي اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد علي الابتكار والمعرفة ، يستثمر عبقرية المكان والانسان لتحقيق التنمية والارتقاء بجودة الحياه في ضوء رؤية مصر 2030.

وقال “الجيزاوي” أن إقامة الماراثون يأتي تنفيذا لرؤية القيادة السياسية التي تولي الابتكارات أهمية كبيرة وتضعهما على رأس أولوياتها لما لها من أهمية كبيرة على الســــاحة العالمية،وفي إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للعلــــوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 والتي تركز على تعزيز إدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا ودعم البحث العلمي.

وقد أشار الدكتور أيمن سمير المدير التنفيذي للمجلس التنفيذي للابتكار وريادة الاعمال بجامعة بنها بأن ماراثون جامعة بنها للابتكارات 2024 يستهدف منسوبي الجامعات والمعاهد العليا المصرية (الحكومية – الأهلية – الخاصة – التكنولوجية) وطلاب مدارس STEM والمدارس التكنولوجية وطلاب مدارس التعليم الفنى والثانوية العامة

وذلك من خلال 8 محاور رئيسية.

– استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الطاقة المتجددة.

– استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي.

– استخدام الذكاء الصناعي في تحسين أداء الروبوتات الصناعية.

– استخدام الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية الزراعية.

– الذكاء الاصطناعي لإنشاء مدن ذكية ومستدامة.

– استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في حماية البيئة.

– استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم.

– الذكاء الاصطناعي في مواجهة تحديات الأمن الغذائي