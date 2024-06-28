بسبب حريق فى استاد الإسكندرية.. الحكم يلغى مباراة بيراميدز وسموحة

ألغى حكم مباراة سموحة وبيراميدز محمد سلامة، والتى أقيمت اليوم “الجمعة” على استاد الإسكندرية، في الجولة الـ28 من الدورى المصرى، بسبب وجود حريق هائل داخل الملعب.

وتوقفت المباراة بعد 4 دقائق من الشوط الثاني، وكانت تشير النتيجة للتعادل الإيجابى 1-1، مع لعب سموحة منقوصا من حارسه الهانى سليمان بعد طرده بالشوط الأول.

وتفاجأ رجال الأمن المخصصين لاستاد الإسكندرية، بوجود حريق هائل في غرفة التحكم الكهربائية الخاصة بالمبنى الرئيسى.

ومع عدم عودة الأمور إلى طبيعتها ومرور أكثر من الوقت المحدد لاستكمالها وهو 20 دقيقة، حيث استمر التوقف لأكثر من 37 دقيقة، قرر الحكم إلغاء المباراة فى انتظار قرار رابطة الأندية بشأنها فى وقت لاحق.