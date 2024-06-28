بثنائية الشحات.. الأهلى يواصل انتصاراته فى “دورىNile” ويتخطى فاركو

حقق فريق الأهلى الفوز على فريق فاركو بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم “الجمعة” على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز، وهى نفس نتيجة الدور الأول التى فاز فيها الفريق الأحمر بنتيجة 2 / 1.

بهذا الفوز رفع رصيده إلى 48 نقطة فى المركز الثانى بجدول الدورى، فيما توقف رصيد فاركو عند 25 نقطة في المركز الـ15 بجدول المسابقة.

افتتح الأهلى التسجيل فى الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول، من كرة رائعة بين حسين الشحات ووسام أبو على قبل أن يسددها الشحات بيمناه على يسار حارس مرمى فاركو.

وأهدر وسام أبو على فرصة تسجيل الهدف الثانى فى الدقيقة 41 بعدما استلم الكرة وسددها ولكن ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى فاركو، لينتهى الشوط الأول بتقدم الأهلى بهدف.

وفى الدقيقة 52 أنقذ محمد الشناوى مرمى الأهلى من هجمة خطيرة لفاركو الذى بدأ الشوط الثانى ضاغطا على دفاع الأهلى أملا فى إدراك هدف التعادل، ونجح حسين الشحات فى تسجيل الهدف الثانى للأهلى فى الدقيقة 57 من عمر المباراة، بعد استغلال طاهر محمد خطأ من لاعب فاركو ياسين مرعى، ولعبها عرضية للشحات سددها بيمناه ولكن ارتطمت بقدم مدافع فريق فاركو فى طريقها للمرمى.

وسجل جيفرسون انكادا هدف التعديل لفاركو فى الدقيقة 59 من استغلال خطأ محمد عبد المنعم داخل منطقة جزاء الأهلي وسددها صاروخية فى زاوية صعبة لمرمى الشناوى.

وهدد وسام أبو على مرمى فاركو بتصويبة فى الدقيقة 66 ولكن ارتطمت بجسم لاعب فاركو ومرت بجوار القائم الأيمن، وبعدها سدد كريم فؤاد تصويبة ولكن جاءت سهلة في يد شيكا حارس فاركو، وسدد الشحات تصويبة رائعة في الدقيقة 72 ولكن مرت أعلى عارضة مرمى فاركو.

وأجرى الأهلى 3 تغييرات دفعة واحدة فى الدقيقة 80 بنزول أنتونى موديست وعمرو السولية وأحمد عبد القادر بدلا من وسام أبو على وطاهر محمد وإمام عاشور، وسدد كريم فؤاد تصويبة رائعة فى الدقيقة 81 ولكن مرت أعلى عارضة مرمى فاركو، وأجرى الأهلى تغييرين جديدين في الدقيقة 93 بنزول اليو ديانج ومحمد هانى بدلا من مروان عطية وحسين الشحات، وتعرض أكرم توفيق لإصابة في الركبة قبل نهاية المباراة وخرج مصابا، واستمرت النتيجة بدون تغيير حتى نهاية المباراة بفوز الأهلى 2/1.