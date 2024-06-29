النائبة سناء السعيد: يونيو أنقذت مصر من براثن الجماعة وأعوانها من السلفيين

وصفت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب فترة حكم الإخوان بأنها عام اسود مر على مصر تعرضت خلاله لفترات صعبة ومحاولات تغيير هوية وثقافة، ثم جاءت يونيو لإنقاذ مصر من براثن الجماعة وأعوانها من السلفيين.

انضم إليها كل فئات الشعب المصري نتيجة خوفهم من الجماعة وبدافع حرصهم على مصلحة البلاد، كانت هناك ظواهر كثيرة أدت إلى خروج المواطنين إلى الميادين لإعلان رفضهم لهذه المخططات وعودة البلد.

أما عن أهم مكسب المرأة من 30 يونيو فهناك نقلة حدثت فى رأي السعيد، حيث زادت نسبة مشاركة المرأة فى السياسية والحياة العامة، وتجاوز نسبة التمثيل النسائي فى البرلمان 25% وفقا للدستور المصري الذى ينص فى 22 مادة من نصوصه على حماية حقوق المرأة بينها أيضا تمثيلها بنسبة 25% أخرى فى المحليات. ولأول مرة تتولى المرأة موقع مستشار الرئيس للدفاع والأمن القومى، لأول تتولى المرأة منصب المحافظ وزاد عدد تمثيل السيدات فى الوزارة وفى القضاء ومجلس الدولة وكل ذلك بحسب السعيد ناتج من اهتمام رئيس الجمهورية بالنساء ودمج المرأة فى الحكومة مبينة ان هناك خطوات جادة على الطريق تتجسد فى تمكين حقيقى السير بخطى ثابتة ومتسارعة نحو تمكينها.