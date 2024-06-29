الزمالك: الأهلى ليس طرفًا وننتظره فى السوبر الأفريقى.. وحسم المشاركة بالكونفدرالية خلال ساعات

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمى لنادى الزمالك، أن النادى الأبيض كان يهدف لتحريك المياه الراكدة وتحقيق العدالة في منظومة الكرة المصرية، وهذا ما حدث بالفعل، قائلاً: «تمت إحالة حكام مباراة الزمالك والمصرى للتحقيق تنفيذًا لطلب النادى، وحدثت تفاهمات مع رابطة الأندية بشأن ترتيب مباريات الدوري«.

وأضاف سالم، فى تصريحاته مًنَلْفَزَة: «إدارة الزمالك راضية بنسبة كبيرة عن تحقيق مطالبها، وسنشاهد تحقيق تلك المطالب بوضوح مع بداية الموسم الجديد، والأهلى ليس طرفًا فى الأزمة، ولكن الظروف شاءت بأن تكون مباراة القمة هى أول مباراة للزمالك بعد الأزمة، وننتظر الأهلى فى مباراة السوبر الأفريقى».

وأكد أحمد سالم أنه كان يتمنى اعتذار الأهلى عن عنوان مجلته التى تم نشرها بعد إلغاء المباراة، مشيرًا إلى أن البيان الذى صدر من القلعة الحمراء جاء به تشديد على نبذ التعصب وعدم تكرار مثل تلك الأفعال.

وعن المشاركة فى الكونفدرالية الأفريقية، أكد المتحدث الرسمى أن الزمالك سيصدر بيانًا خلال الساعات المقبلة لتوضيح موقفه النهائى من المشاركة فى البطولة.