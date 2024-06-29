طلعت محرم يتولى القيادة الفنية.. والمقاولون العرب يقبل استقالة معتمد جمال

قرر مجلس إدارة نادى المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، قبول اعتذار معتمد جمال عن الاستمرار فى قيادة ذئاب الجبل، بعد الهزيمة برباعية من البنك الأهلى أمس «الجمعة».

وكان معتمد جمال، قد تقدم باعتذاره والرحيل بعد انتهاء مباراة البنك الأهلى وقبلها مجلس الإدارة، وقرر مجلس الإدارة إسناد المهمة لطلعت محرم مديرا فنيا للفريق.

فاز فريق البنك الأهلى على المقاولون العرب بنتيجة 4-1 فى المباراة التى جمعتهما أمس «الجمعة»، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن لقاءات الجولة الـ28 من عمر الدوري المصري الممتاز «دورىNILE».

أحرز أهداف فريق البنك الأهلى ياو أنور فى الدقيقة الأولى من المباراة، ثم أضاف أسامة فيصل الهدف الثانى في الدقيقة 14 وسيرجى أكا فى الدقيقة 70 وجريندو الدقيقد 83 بينما سجل هدف المقاولون العرب مامادو نديوكو نياس الوحيد في الدقيقة 51 .

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق البنك الأهلى للنقطة 30 بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز محتلا المركز 14 بينما يحتل فريق المقاولون العرب المركز السابع عشر برصيد 19 نقطة.