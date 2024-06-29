رابطة الأندية: ننتظر تقرير مراقب مباراة سموحة وبيراميدز والقرار بعد نهاية الجولة

أصدرت رابطة الأندية بيانًا بشأن أحداث مباراة سموحة وبيراميدز، التى تم إلغاؤها بسبب نشوب حريق فى استاد الإسكندرية، وأدى إلى عدم استكمال اللقاء.

وجاء نص بيان الرابطة كالتالى: «إلغاء مباراة سموحة وبيراميدز نظرًا للحريق الذى نشب فى استاد الإسكندرية.. إدارة المسابقات برابطة الأندية تنتظر تقرير حكم المباراة والمراقب وإدارة ستاد الإسكندرية، وستصدر رابطة الأندية القرار بعد نهاية مباريات الجولة».

وكشف مصدر مسئول برابطة الأندية ولجنة المسابقات، أن انقطاع الكهرباء فى مباراة سموحة وبيراميدز، على استاد الإسكندرية، جاء بسبب ماس كهربائى، وهو ما يعد ظرفا قهريا يستوجب إعادة المباراة.

وقال المصدر، إنه سيتم تحديد موعد جديد لإقامة مباراة سموحة وبيراميدز ضمن الجولة الـ28 لبطولة الدورى المصرى الممتاز «دورىNile»، من بدايتها وليست من وقت نشوب الحريق.

وأضاف المصدر، إن المباراة ستكون 90 دقيقة بشكل طبيعى، مع مشاركة الهانى سليمان حارس مرمى سموحة فى اللقاء بشكل طبيعى رغم تلقيه بطاقة حمراء فى اللقاء الذى تم إلغاؤه، على أن يطبق الإيقاف على الحارس من المباراة التى ستقام بعد مباراة بيراميدز «المعادة»، مع تطبيق كافة القرارات المترتبة على الإنذارات بعد تلك المباراة أيضًا.