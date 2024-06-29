جوميز يعلن قائمة الزمالك لمباراة سيراميكا في الدورى

كشف المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، البرتغالى جوزيه جوميز، عن القائمة التى سيخوض بها الأبيض مباراة سيراميكا كليوباترا، فى بطولة الدوري.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، في المباراة المقرر لها اليوم «السبت»، على ملعب استاد القاهرة الدولى، في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت قائمة الزمالك، غياب محمود عبدالرازق شيكابالا وأحمد فتوح وسيف الجزيرى ومحمود حمدى الونش ومحمد عبدالشافى أحمد حمدى، مع عودة محمد عواد وجاءت على النحو التالى:-

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد صبحى، عمر عبد العزيز – خط الدفاع: حمزة المثلوثى، حسام عبد المجيد، أحمد رفاعى، عمر جابر – خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد أشرف «روقا»، محمد شحاتة، زياد كمال، عمار ياسر، ترافيس موتيابا، سيد عبد الله «نيمار»، إبراهيما نداى، ناصر ماهر، عبد الله السعيد، محمد عاطف – خط الهجوم: يوسف إبراهيم أوباما، مصطفى شلبى، أحمد مصطفى «زيزو».