” الجزار”: حملات مكبرة لإزالة مخالفات بناء ورفع إشغالات للحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الإدارات المختصة بأجهزة تنمية مدن: السادات، وبدر، والشيخ زايد، والنوبارية الجديدة، ودمياط الجديدة، والعبور، والشروق، و15 مايو، نفذت حملات مكبرة بالتعاون مع الشرطة، أسفرت عن التصدي وإيقاف وإزالة مخالفات بناء، ورفع إشغالات، وظواهر عشوائية، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة، وعدم السماح بالتعدي على حقوق المواطنين أو الدولة.

وطالب مسئولو أجهزة تلك المدن، أصحاب قطع الأراضي والمواطنين، بالالتزام بالشروط البنائية وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، وتوجيه الاستثمار في البناء طبقاً للتراخيص حفاظاً على المدخرات، وتجنب القيام بأنشطة عشوائية، لعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدين عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم.

من جانبه، أكد ياسرعبد الحليم حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، التصدي للمخالفات والإشغالات بالمدينة، حيث قامت حملة مكبرة من الجهاز وشرطة التعمير بتنفيذ قرارات غلق وتشميع لمخالفة شروط التعاقد والتخصيص بمختلف أنحاء المدينة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة السادات، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 38 قرار غلق وتشميع لبدرومات مخالفة بالمناطق السكنية (23 – 24 – 26 – 27 – 28 – 31) ومناطق أخرى، لمخالفة شروط التعاقد والتخصيص.

فيما أكد رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة بدر، بأنه تم تنفيذ حملة لإزالة أعمدة خرسانة لغرف سطح مخالفة بالقطعة رقم ٤٠ مجاورة ثالثة بالحي الثالث، وفك الشدة الخشبية للسقف، وكذا تنفيذ حملة لإزالة خرسانات غرف السطح للقطعة رقم ١٢٤ منطقة ٧ بالحي المتميز ٢، وتم تحرير محضر بالواقعة.

من جانبه، أوضح أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد ، استمرار الحملات الدورية لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق، لتحقيق الانضباط وإعادة الواجهة الحضارية لشوارع المدينة، حيث أسفرت الحملة عن إزالة الإشغالات بالشوارع الرئيسية ومحيط المدارس والمناطق الحيوية والميادين، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، مضيفا انه تم تنفيذ حملة لرفع اللافتات والإعلانات العشوائية فى الطرق والميادين الرئيسية والفرعية، ورفع الإشغالات وفتح الممرات للمشاة فى المراكز التجارية بالحي الأول والحى الثامن، بجانب تكليف رؤساء الأحياء بمتابعة حالة الشارع على مدار اليوم، وعدم السماح بعودة الإشغالات، والتنبيه الدائم على أصحاب المحال التجارية بعدم تجاوز المساحات المخصصة لهم .

وفي مدينة النوبارية الجديدة، قامت الإدارات المختصة بالجهاز بالتعاون مع شرطة التعمير، بحملة لإزالة مخالفات البناء بإحدى القطع بحي ابني بيتك، أسفرت عن إزالة الأعمدة والبناء المخالف، كما قامت اللجنة بمصادرة المعدات ومواد البناء المستخدمة في المخالفة، وتحرير محضر بالواقعة.

وأشار الدكتورمحمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إلى أنه تم إحباط محاولة بناء دور مخالف بالشاليه رقم ( ١١ /١٣ ) بالمرحلة الأولى بمنطقة الشاليهات بالمدينة، وذلك لمخالة الاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للقطعة، وتم مصادرة المعدات، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالف في هذا الشأن.

وأكد أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، استمرار تنفيذ حملات إزالة جميع التعديات والمخالفات، حيث تم شن حملة أسفرت عن ضبط سيارة ربع نقل تقوم بإلقاء مخلفات زراعية، و2 تروسيكل مخالف، وتم التحفظ على كافة الأدوات والمعدات المضبوطة بمقر الجهاز، كما تم رصد مخالفة تتضمن زيادة عن النسبة البنائية لغرف السطح بالقطعة رقم 4 بلوك 19036 بالحي الرابع، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكلف رشاد، رؤساء الأحياء بالمتابعة المستمرة لحالة الشارع على مدار اليوم، وعدم السماح بعودة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين، والتنبيه الدائم على أصحاب المحال والمولات التجارية بعدم تجاوز المساحات المخصصة لهم.

بينما أكد محمد السيد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأن لجنة إزالة المباني المخالفة تمكنت من إزالة دور مخالف بأحد العقارات السكنية بالمنطقة الأولى بالمدينة، وذلك لزيادة النسبة البنائية بالسطح بالمخالفة للاشتراطات بغرض تحويله إلى وحدة سكنية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإيقاف التعامل على العقار وإلزام صاحب المخالفة بتحمل تكلفة الإزالة.

وأضاف محمد السيد عبدالمقصود، أن لجنة الإزالة الفورية تمكنت أيضاً من إيقاف مخالفة بناء بأحد العقارات بالحي الأول شرق، تمثلت في الشروع في زيادة النسبة البنائية بدور السطح بالمخالفة لتراخيص البناء، وتم التحفظ على أدوات ومواد البناء أثناء تشوينها مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم توجيه حملة استهدفت الشوارع الرئيسية والفرعية للتصدي للنباشين أسفرت عن التحفظ على 6 مركبات “تروسيكل” خاصة بالنباشين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي سياق متصل، قام مسئولو جهاز مدينة 15 مايو، بجولة تفقدية بالمدينة، للوقوف على أعمال الزراعة والنظافة والإشغالات والمخالفات، حيث تم تفقد بعض مجاورات المرحلتين الأولى والثانية، للوقوف على مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين وشملت الجولة المرور على منطقة (٥٠ / ٢٩٠ فدان) بالإسكان الاجتماعي، وأسفرت عن رصد بعض الإشغالات بسوق المجاورة ١٣ بالمرحلة الثانية، وعلى الفور تم رفع كافة الإشغالات والتحفظ على جميع المحتويات ومصادرتها بمخازن الجهاز.