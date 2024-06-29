برلماني: 30 يونيو أنقذت الوطن من مشروع أخونة الدولة ووضعت استراتيجيات بناء مصر الحديثة

قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن ثورة 30 يونيو كشفت الستار عن مخطط جماعة الإخوان الإرهابية، وقضت على مطامعها في نشر الفوضى والحروب الأهلية في الشوارع وبث الفتن في شوارع مصر وبين شعبها، وإسقاط المئات من الشهداء.

وأكد الرشيدي أن 30 يونيو أنقذت الوطن من مشروع أخونة الدولة، الذي هدد الوطن بتحديات غير مسبوقة على الدولة المصرية وشعبها، وقضت على خطاب التكفير والتفجير، ومحاولات زعزعة الأمن بجميع المحافظات، خاصة في أرض الفيروز، التي حاول الإرهابيون تحويلها مقرًا لهم، تحت مسمى “دولة الخلافة”، بحماية ورعاية من حكم الجماعة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على وحدة المصريين وتكاتفهم واتحاد الشعب مع القوات المسلحة والشرطة والقيادة السياسية الحالية، ساهم في إنجاح ثورة 30 يونيو، التي صححت المسار، وأطاحت بحكم الجماعة الإرهابية برغبة وإرادة من جميع المصريين، في حماية ثورتهم وردع كافة المحاولات لتدمير البلاد، والبداية في تسطير تاريخ جديد وتأسيس لجمهورية جديدة تحمل آمال وطموحات هذا الشعب، بما يليق بمكانة وقيمة وتاريخ مصر إقليميا وعربيا ودوليا وإفريقيا.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن 30 يونيو أثمرت عن بناء مصر الحديثة، وسطرت إنجازات جديدة، ووضعت استراتيجيات لإعادة بناء الحاضر والمستقبل، وفي مقدمتها بناء الإنسان وتوفير سبل الحياة الكريمة والتنمية المحلية المستدامة وتشجيع الاستثمار فى محافظات الجمهورية، والتطوير الشامل للريف المصري.