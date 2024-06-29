مارسيل كولر يمنح لاعبى الأهلى راحة سلبية بعد الفوز على فاركو

قرر المدير الفنى للفريق الأول بالنادى الأهلى، السويسرى مارسيل كولر، منح لاعبى الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم استعداداُ لمواجهة طلائع الجيش، والمقرر لها مساء «الإثنين»، ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة الـ13من عمر مسابقة الدورى.

ويستأنف الفريق تدريباته غداً «الأحد»، قبل أن يدخل معسكر مغلق لمباراة طلائع الجيش عقب المران الأخير علي ملعب مختار التتش والمبيت فى أحد الفنادق الكبرى.

يبدأ المدير الفنى للأهلى مارسيل كولر، دراسة فريق طلائع الجيش بالفيديو، حيث يستعد الأهلى لخوض مباراة طلائع الجيش بعد خوض مباراة فاركو، والتى أقيمت أمس «الجمعة»، وانتهت بفوز «المارد الأحمر» بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين، على ملعب استاد القاهرة الدولي.