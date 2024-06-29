يورو 2024.. إيطاليا تواجه سويسرا فى دور الـ«16»

فى السابعة مساء اليوم «السبت» بتوقيت القاهرة، تتجه أنظار محبى الساحرة المستديرة إلى الملعب الأولمبى بمدينة برلين الألمانية، لمتابعة مواجهة منتخب سويسرا مع منتخب إيطاليا، ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة أمم أوروبا «يورو 2024»، والتى تقام خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو.

تأهل منتخب سويسرا بعد احتلال المركز الثانى فى المجموعة الأولى خلف ألمانيا، فيما خطفت إيطاليا المركز الثانى في المجموعة الثانية من كرواتيا، وهذه هي المواجهة الخامسة بين المنتخبين فى بطولة كبرى، إذ تقاسما الفوز في المباريات الأربع السابقة.

وتعد مواجهة اليوم صعبة رغم أن المنتخب الإيطالى هو حامل لقب النسخة الاخيرة من البطولة، خاصة أن المنتخب السويسري قدم مستويات رائعة، في دور المجموعات وبات مرشحا للفوز بالمباراة والعبور لدور الثمانية، بينما «الآزورى» لم يقدم العروض المنتظرة منه فى دور المجموعات.

كان آخر لقاء جمع بين الفريقين في منافسات بطولة أمم أوروبا في نسخة 2020، وفاز المنتخب الإيطالى بثلاثية نظيفة.

صعد المنتخب السويسري لدور الـ16 بصفته وصيف المجموعة الأولى بالبطولة، حيث افتتح مبارياته في البطولة بالفوز على المجر 3- 1 ثم التعادل مع اسكتلندا 2-2 ثم التعادل مع ألمانيا 1-1.

وصعد المنتخب الإيطالي لدور الـ 16 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية، حيث افتتح مبارياته بالفوز على ألبانيا 2 – 1 ثم الخسارة أمام إسبانيا بهدف نظيف، قبل أن يتعادل فى اللحظات الاخيرة مع المنتخب الكرواتى 1-1 في الجولة الأخيرة.