يورو 2024.. ألمانيا فى مهمة صعبة أمام الدنمارك العنيد فى ثُمْنْ نهائى البطولة

فى العاشرة مساء اليوم «السبت» بتوقيت القاهرة، وعلى ملعب سيجنال إيدونا بارك، يخوض منتخب ألمانيا مواجهة قوية أمام نظيره منتخب الدنمارك، ضمن مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس أمم أوروبا « يورو 2024».

وتأهل منتخب «الماكينات» الألمانى بعد تصدره المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى أخرى، فيما تأهلت الدنمارك بعد الحصول على وصافة المجموعة الثالثة، ولم يحقق أى فوز فى المجموعة واكتفى بالتعادل فى مبارياته الثلاثة.

ويسعى منتخب ألمانيا لاستغلال عاملى الأرض والجمهور لتخطى عقبة منتخب الدنمارك، الذى لن يكون لقمة سائغة للـ«مانشافت»، حيث ظهر الفريق منظما لأقصى درجة فى دور المجموعات، ومن الصعب حصول منافسيه على ثغرات واضحة فى خط الدفاع.

ويعانى مدرب منتخب ألمانيا يوليان ناجلسمان، من احتمال غياب المدافع أنطوان روديجير، رغم عودته إلى التدريبات الجماعية إلا أنه قد يجلس احتياطيا خوفا من تفاقم اصابته، كما سيغيب جوناثان تاه للإيقاف بعد تلقيه بطاقة صفراء ثانية أمام المنتخب السويسرى.

وشارك أنطونيو روديجر أمس «الجمعة» فى التدريبات الجماعية لمنتخب ألمانيا، قبل يوم واحد من الموقعة المنتظرة لمنتخب الـ«مانشافت» أمام الدنمارك، وذلك بعدما تعرضه لشد عضلى أمام سويسرا (1-1)، وغاب عن المران الجماعى.

فى المقابل، يعول منتخب الدنمارك على خبرة النجم كريستيان إريكسن، الذى سجل خلال هذه البطولة رقماً قياسياً جديدا في عدد المباريات الدولية مع منتخب بلاده بعد مشاركته أمام صربيا، حيث تخطى زميله سيمون كايير ليصل إلى 133 مباراة.

كما يعتبر حارس المرمى بيتر شمايكل أحد الركائز الاساسية التي يعتمد عليها المنتخب الدنماركى، فيما سيعانى الفريق غياب مورتن هيولماند بسبب الايقاف.

وتعد هذه هي المواجهة الخامسة بين المنتخبين الألمانى والدنماركى في تاريخ مواجهتهما ببطولة كبرى، إذ تقاسما الفوز فى المباريات الأربع السابقة.

وكانت أبرز مواجهة بين الفريقين كانت عندما فازت الدنمارك 2- صفر فى نهائى بطولة أوروبا 1992، ولم تصعد ألمانيا إلى دور الثمانية فى بطولة كبرى منذ بطولة أوروبا 2016.