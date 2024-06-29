أحمد عبدالجواد: 30 يونيو حافظت على وحدة مصر وغيرت المسيرة للأفضل

أكد النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن ثورة 30 يونيو كان لها دور كبير في الحفاظ على وحدة مصر من خلال قيادة وطنية وضعت مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وغيرت مسيرة الدولة المصرية إلى الأفضل في كل المجالات والقطاعات، لتعيد مصر ثقلها الإقليمي والدولي، موضحًا أن 30 يونيو أعاد مصر المسروقة من جديد، وحفظ الوطن من الفوضى، التي كان يخطط لها تنظيم الإخوان بعدما فشل في السيطرة على البلاد وفرض مشروعه على الشعب المصري.

وقال إن خروج الملايين إلى الشوارع كان كلمة السر في استعادة الدولة المصرية من الإخوان، والوقوف ضد تنفيذ تلك الجماعة لمخططاتها وهو ما كشفته الأيام بعد زوال حكم هذا التنظيم، وكانت ثورة 30 يونيو القشة التي قصمت ظهر البعير وكشف إرهاب تلك الجماعة أمام العالم، لتبدأ معها دول كثيرة حول العالم في اتخاذ إجراءات ضد هذا التنظيم خاصة في أوروبا، بعدما انكشف مخطط هذا التنظيم وعلاقته بكل الجماعات الإرهابية التي تنتشر حول العالم.

وشهدت الدولة المصرية مشروعات عملاقة كان لها واقع إيجابي ضخم على مستوى معيشة الموطن المصري، وعلى رأسها إطلاق برنامج حياة كريمة لتوفير حياة أفضل للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع وإطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعادة بناء البنية التحتية بشكل كامل وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انعكس بشكل كبير على تدفق الاستثمارات، موضحًا أن الدولة المصرية واجهت العديد من التحديات بعد ثورة 30 يونيو، ولم تخضع لمحاولات كسر إرادتها، حيث انطلقت نحو مسيرتي البناء والتنمية بالتزامن مع مكافحة الإرهاب، حيث جاء بناء الإنسان المصري من خلال محاور رئيسية أبرزها الصحة والتعليم والثقافة، وتجديد البنية التحتية القومية وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، والتوسع في إطلاق برامج الحماية الاجتماعية، بعدما نالت العدالة الاجتماعية اهتمام القيادات السياسية بداية من تطوير العشوائيات، التي حظيت بقدر كبير من الاهتمام من جانب القيادة السياسية.