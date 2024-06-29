الحركة الوطنية: كلمة الرئيس السيسي بمؤتمر الاستثمار كاشفة عن حجم إنجازات الدولة المصرية

أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المنعقد في مصر كاشفة عن حجم الإنجازات التي حققتها مصر في سبيل تشجيع الاستثمار وتأهيل البنية التحتية للمستثمرين، من خلال تأكيده على أن مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة على طريق التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامة، وحرصه على توضيح القطاعات التي يمكن للمستثمرين ضخ الأموال فيها، متوقعا أن يلبي المستثمرين الأوروبيين دعوة الرئيس السيسي بالاستثمار بقيمة 5 مليارات يورو.

وقال “مجدي”، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يؤكد قوة العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي يُعد أكبر شريك تجاري لمصر، فضلا عن مساهمة مصر في عدد من القضايا التي تمس أمن القارة الأوروبية، مثل قضية محاربة الإرهاب، ومكافحة الهجرة غير المشروعة، وتشجيع الهجرة النظامية، وأمن الطاقة، موضحا أن الاتحاد الأوروبي يعتبر مستثمر هام للغاية في مصر، حيث يبلغ رصيد الاستثمار المتراكم حوالي 38.8 مليار يورو تمثل حوالي 39٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

وأشار أمين حزب الحركة الوطنية بالجيزة، إلى أن الاتحاد الأوروبي ساهم في دعم مصر مؤخرا لمواجهة الأعباء الاقتصادية الهائلة، والتي زادت من وطأتها استضافة مصر أعدادا هائلة من اللاجئين والمهاجرين، بجانب زيادة التبادل التجاري بين مصر وأوروبا، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين الطرفين 31.2 مليار دولار خلال عام 2023 ، وانعقاد المؤتمر الآن يؤكد وجود رغبة مشتركة على زيادة حجم التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين.

وأوضح أن انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي رسالة ثقة من قبل الإتحاد الأوروبي في الاقتصاد المصري بما تم تحقيقه من خلال برامج الإصلاح الاقتصادى التى نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية، بجانب مشروعات البنية التحتية غير المسبوقة التي تم إنجازها خلال تلك الفترة ، والتي ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار في مصر، كما أنه يعد رسالة مهمة تؤكد دخول الاقتصاد المصري إلى مرحلة الاستقرار خاصة بعد تحرير سعر الصرف والقضاء على سعر السوق الموازي