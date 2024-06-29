أيمن محسب : ثورة 30 يونيو تغييرات واسعة النطاق

أكد النائب أيمن محسب، أن ثورة 30 يونيو مهدت الطريق أمام تغييرات واسعة على كل الأصعدة، حيث شهدت مصر تغييرات واسعة النطاق، مشيرًا إلى أن ثورة التغيير ساهمت في بناء دولة حديثة وعصرية وفقاً لأفضل المعايير العالمية لتتمكن من فرض نفسها على خريطة التطور التي يشهدها العالم، حيث شهدت مصر طفرة غير مسبوقة في البناء والتعمير وإطلاق عدد ضخم من المشروعات القومية في مختلف محافظات الجمهورية، حيث خاضت مصر سنوات من أجل تثبيت أركان الدولة بعد سنوات من الفوضى التي أصابت كل مناحي الحياة والتي تسببت في تراجع غير مسبوق وحالة من عدم الاستقرار، ولكن سرعان ما انتقلت مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من مرحلة تثبيت أركان الدولة وتعزيز تماسك مؤسساتها واستعادة الاستقرار، إلى مرحلة بناء الدولة الحديثة التي نشهدها اليوم بعد 11 عاما على مرور ثورة يونيو.

حيث بذل الرئيس السيسي جهودًا كبيرة من أجل استعادة مكانة الدولية والإقليمية والتي شهدت تراجعا غير مسبوق، فضلًا عن الالتزام باحترام حقوق الإنسان، وترسيخ قيم التعايش المشترك والتسامح وتأكيد التلاحم بين الدولة والمواطنين باعتبارهما أساسًا لبقاء واستمرار الدول، مؤكدًا أن ثورة 30 يونيو ساهمت في فتح آفاق جديدة أمام الدولة المصرية والشعب المُحمل بالآمال والطموحات، وتحويلها إلى واقع ملموس رغم ما واجهته مصر من تداعيات اقتصادية نتيجة الأزمات الدولية والإقليمية، لكنها نجحت في عبورها لتعطي للعالم درسًا جديدًا على قدرة المصري على تحويل المحنة إلى منحة.

فقد تعرضت الدولة المصرية لمخططات ضخمة أُنفقت عليها مليارات الدولارات من أجل إسقاطها لكنها نجحت في القضاء على الإرهاب في سيناء والذي شكل الخطر الأكبر بعد اندلاع 30 يونيو، باعتباره أحد أدوات أهل الشر لكسر إرادتها ومعاقبة شعبها على اختياراتهم، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي كان حريصًا على انطلاق مسيرة البناء والتنمية جنباً إلى جنب مع مكافحة الإرهاب، فضلًا عن تبنى استراتيجية لبناء الإنسان المصري تعليميًا وصحيًا وثقافيًا، إيمانًا منه بالمفهوم الشامل لحقوق الإنسان.