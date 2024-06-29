أحمد سعد : ثورة 30 يونيو استعادة دور وثقل مصر الإقليمي والدولي

قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو النواب، إن ثورة 30 يونيو محطة تاريخية فارقة في مسيرة مصر، حيث انطلقت بإرادة شعبية قوية لتحقيق تطلعات المصريين في الاستقرار والتنمية، فقد حققت الدولة المصرية إنجازات بارزة في مختلف المجالات؛ ففي البنية التحتية تم تطوير شبكة الطرق والكباري، وإنشاء المدن الجديدة بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة التي تعد نموذجًا حضاريًا لمستقبل مصر.

وأكد عضو النواب أن ثورة 30 يونيو ساهمت في استعادة دور وثقل مصر الإقليمي والدولي وخاصة دورها في القارة الأفريقية، كما أن الدبلوماسية المصرية التي يقودها الرئيس السيسى بكل كفاءة واقتدار حققت إنجازات مهمة في تأمين المصالح والأهداف الوطنية، مشيرة إلى أن هذه الثورة العظيم وضعت مصر على طريق الجمهورية الجديدة وستظل محفورة في وجدان وقلوب المصريين.