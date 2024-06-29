وكيل خطة النواب: نحتاج روح التلاحم التي حدثت في ثورة 30 يونيو لبناء الوطن

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه على الرغم من الصعاب التي يواجهها الوطن والتي تجمعت من عدة عوامل اغلبها عالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها أزمة فيروس كورونا،

إلا أننا استطعنا ان نواجه هذه الأزمات بكل ما اتيح لنا من معطيات تخدم الوطن ومقدراته.

وأضاف سالم بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو ذكرى الثورة التي أعادت لنا الوطن من مخالب قوى الشر والتي كانت تحيك له المؤامرات لن تُنسى، وسوف يظل كل مصري مخلص لوطنه يتذكر جيدا كل تفاصيلها.

وقال: إن اللحظات الأولى لثورة 30 يونيو الخالدة لازالت في ذاكرة الشعب المصري حية بكل تفاصيلها، حيث كانت هناك حالة من اليأس والأحباط تسيطر على الموقف كله وهنا انتفض الشعب ليقول كلمته الحاسمة، وأن حالة التلاحم بين قوى الشعب والجيش والشرطة التي حدثت 30 يونيو 2013، إنما هي تجسيد واضح لحب الوطن ووحدة الصف دائما.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أننا الآن في أشد الحاجة إلى هذا التلاحم للحفاظ على الوطن، ويجب أن نعمل جميعا من أجل بقاء راية مصر عالية مطمئنة ، فلا يوجد وقت للنزاع أو التناحر والخلافات، فالأوطان تبني بالارداة الحقيقية للشعب.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن اسم ثورة يونية سيظل مرتبط باسم الزعيم الوطني عبدالفتاح السيسى والقوات المسلحة الباسلة وجهاز الشرطة الهُمام الذي ساعد ودعم وحمى وقدم الشهداء من أجل مصر.

ووجه وكيل خطة النواب التحية لأرواح الشهداء من الجيش والشرطة والشعب وتحية خاصة للشعب المصري العظيم والدول العربية الشقيقة التي مدت لنا يد العون وكانت بمثابة السند والدعم لمصرنا الحبيبة كما وجهة سالم التحية للقائد والزعيم عبدالفتاح السيسي الذي يحاول جاهدا ان يرتقي بالوطن ويحميه من المخاطر ويعبر به إلى الأمان والاستقرار. .