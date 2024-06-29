طارق عبد العزيز: ثورة 30 يونيو عبور جديد لمصر

أكد النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ أن 30 يونيو 2013 علامة فارقة في التاريخ المصري الحديث، وكانت بمثابة عبور جديد للدولة المصرية لا يقل عن عبور 1973، الذي أعاد لمصر كرامتها وهيبتها، حيث أعادت لمصر الوطن المفقود الذي أرادت الجماعات الإرهابية تقويضه وتفكيك مفاصل الوطن الأبي العظيم، والتاريخ سيقف كثيراً أمام الدور الوطني الكبير الذي قام به الرئيس السيسي في إنقاذ بلده كزعيم وطني شجاع حافظ، وتصدى لإرهاب دولي منظم أراد التخريب والتدمير، ولكن وطنية وبسالة قائد جيش مصر في هذا التوقيت، أوجبت عليه مساندة الشعب في مطالبه المشروعة للتخلص من المؤامرة التي أرادت الجماعة الإرهابية تنفيذها في مصر.