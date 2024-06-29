عمرو عزت حجاج : ثورة 30 يونيو ملحمة شعبية حافظت على الوطن

النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ، وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قال إن 30 يونيو ثورة عظيمة استطاع المصريون من خلالها أن يسطروا ملحمة رائعة للحفاظ علي مقدرات الدولة الوطنية المصرية وهويتها، فقد خرجوا للشوارع والميادين عن بكرة أبيهم وعلى قلب رجل واحد وأزاحوا بقوة حكم جماعة الإخوان الإرهابية عن حكم البلاد.

ستبقى ثورة الثلاثين من يونيو هي الثورة الشعبية الأولى في صفحات تاريخ مصر الحديث والمعاصر والانتفاضة الحقيقية التي دحرت وأطاحت بقوة بحكم جماعة الإخوان الإرهابية والتيارات المتأسلمة المتطرفة التي خرجت من رحمها وسارت في ركابها، فمعها عادت الدولة الوطنية المصرية من جديد للطريق الصحيح المعتدل القويم نحو البناء الحضاري والتنويري