خلف الزناتي : حائط صد حال دون انجراف مصر إلى مصير مظلم

أكد خلف الزناتي، نقيب المهن التعليمية ، أن ثورة 30 يونيو أنقذت الدولة المصرية من الإخوان ولولا الثورة لأستمر الإخوان في الحكم والسيطرة على مصر لعقود كبيرة، مؤكدا أن الإخوان قبل الثورة كانوا يسيطرون على مفاصل الدولة ومنها نقابة المعلمين، حيث سعت الجماعة للسيطرة على النقابة التى تعد الوحيدة فى إمتلاكها أكثر من 315 لجنة نقابية، إضافة الى إمتلاك أكثر من 53 نقابة فرعية .

ويرى الزناتى، أن 30 يونيو بمثابة حائط الصد والدفاع التى حالت دون انجراف مصر إلى مصير مظلم ، فكانت بمثابة كسر الشوكة الأخيرة للإخوان والمنقذ الحقيقي للدولة وللنقابات، مشيرا أنه بعد الثورة أصبح مجلس النقابة خاليا من الإخوان إلى حد كبير، موضحاً أنه عقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم بذلت الدولة جهودا كبيرة في الحفاظ على الهوية الثقافية جنبا إلى جنب مع تنفيذ مشروعات البناء والانجازات على جميع الأصعدة، موضحاً أن جهود الدولة نجحت بالمسار الثقافي والتعليمى في تحقيق كثير من النجاحات والتي تستهدف توعية وتثقيف الشعب والتعريف والاحتفاء بالتراث الحضاري.