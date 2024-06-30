مجدى حسن : علامة فارقة أعادت للدولة قوتها ومكانتها

هنأت النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة الدكتور مجدى حسن، النقيب العام، الرئيس عبد الفتاح السيسى وجموع الشعب المصرى بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو، مشيرة إلى أن ما تشهده مصر عقب ثورة 30 يونيو 2013 أعاد إحياء روح ثورة يوليو لما حققته من مكاسب بمختلف الأصعدة.

وأوضح حسن، أن الدولة نجحت عقب ثورة 30 يونيو فى إحداث طفرة فى الأمن الغذائى للبلاد وتحقيق الاكتفاء الذاتى، مؤكدا أن البلاد شهدت منذ ذلك التاريخ نهضة كبيرة فى كل المجالات لم تشهدها من قبل، فقد حظيت الثروة الحيوانية بإحداث طفرة وإطلاق العديد من المشروعات الكُبرى المتكاملة، لتحقيق الإكتفاء الذاتى فى الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى باعتبار ذلك أمنا قوميا للبلاد.

ويرى حسن، أن مشروعات الرئيس أكدت على أهمية دور العنصر البشرى ممثلا فى الأطباء البيطريين فى تنمية الثروة الحيوانية، حيث قامت القوات المسلحة ضمن مشروعاتها القومية بإنشاء المركز العلمى البيطرى للأبحاث والتدريب، أكبر مركز علمى للأبحاث والتدريب البيطرى بمجمع الإنتاج الحيوانى المتكامل بالفيوم، بالإَضافة إلى مركز الأبحاث والتطوير بمشروع الاستزراع السمكى المتكامل بغليون فى كفر الشيخ، وذلك لإثراء منظومة البحث العلمى البيطرى، بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية لتطوير المنظومة.

وأكد حسن، أن ثورة يونيو أعادت للدولة المصرية قوتها ومكانتها، ومثلت علامة فارقة في تاريخ الوطن واستعادة هويته وحريته، والتعبير عن إرادة المصريين ووحدتهم وحمايتهم، وكانت البوابة الرئيسية لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة، مشيدا بدور الرئيس السيسى في حماية مصر من الفتن وتهديدات الإرهاب.