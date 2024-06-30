“المهندسين”: تستعرض خارطة طريق ملفات وتحديات تطوير الهيكل الإداري للنقابة ولوائحها المنظمة

عقدت لجنة شئون العاملين بالنقابة العامة، برئاسة الدكتور المهندس هشام سعودي – وكيل النقابة، اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها في أعقاب انتخابات التجديد النصفي للنقابة .

شارك في الاجتماع الدكتور محمد عباس- رئيس النقابة الفرعية بأسوان، ووكيل اللجنة، و أحمد السيد- وكيل اللجنة، وكريم الكسار – أمين عام مساعد النقابة العامة ومقرر اللجنة كما شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة.

في بداية الاجتماع، رحب الدكتور هشام سعودي بالحضور ، واستعرض خارطة طريق لعدد من الملفات والتحديات الخاصة بتطوير الهيكل الإداري للنقابة ولوائحها المنظمة.

وأكد الدكتور محمد عباس، على أهمية تحقيق الأهداف الإستراتيجية للجنة، والمتمثلة في عدد من المحاور الخاصة بإعادة الهيكلة والتوصيف الوظيفي والموضوعات التأهيلية المختلفة الخاصة بشئون العاملين.

وشدد أحمد السيد، على أهمية الدور الفني والقانوني للجنة شئون العاملين لإعداد وتهيئة وتدقيق أنظمة ولوائح المنظومة الإدارية بالنقابة، مشيرا إلى أهمية التدريب ورفع كفاءة العاملين بالنقابة بما يحقق الاستفادة القصوى التي يأملها الجميع خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن وجود العديد من التحديات في هذا الملف يزيد من إصرار أعضاء اللجنة على التغلب على كل التحديات، بما يحقق في النهاية أفضل خدمة نقابية لمهندسي مصر.

وأكد كريم الكسار، على أهمية دعم وتطوير الدور الفني للجنة شئون العاملين، تزامنًا مع خطة التطوير التي تشهدها النقابة في الفترة القادمة لتدريب العاملين بالنقابة على أحدث المهارات التكنولوجية مما سينعكس علي سرعة تحسين تقديم الخدمات للسادة المهندسين وذويهم.

شهد الاجتماع مناقشات فنية وقانونية وإدارية موسعة حول العديد من الملفات الخاصة بتطوير الأداء الإداري بالنقابة، واستعرض المهندس هشام خطاب مشروعًا لتطوير منظومة العمل والهيكل الإداري بالنقابة، تزامنًا مع مشروع التطوير الفني للنقابةكما ناقشت اللجنة عددًا من التحديات التي تواجه تطوير المنظومة الإدارية وتم خلال الاجتماع تشكيل فرق عمل ولجان نوعية مختلفة للبدء في عملها بشكل دوري.