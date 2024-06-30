برلماني: كلمة الرئيس السيسي اليوم أكدت على دور الشعب المصري العظيم فى هذه المرحلة

ثمن النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو؛ “بأن المصريون أثبتوا أنهم أقوى مما يتصور أعداؤهم وأشد بأسًا ممن اعتقدوا، أنهم سينالون من وطننا بإرهابهم الأسود، وأنهم يضربون أروع الأمثلة فى العزيمة والإصرار على تجاوز الأزمات”، مضيفًا: أن الرئيس أكد على أن الذكري “11” لثورة 30 يوينو تؤكد ارتباط الشعب المصري بهويته وصموده وقدرته على تجاوز التحديات، وهو ما يؤكد على دور الشعب المصرى العظيم فى هذه المرحلة، ووقوفه بجانب دولته حتى تستعيد مكانتها وإعادة بناء مؤسسات الدولة وتؤكد على وتؤكد على إهتمام القيادة السياسية بالمواطن.

وأضاف النائب؛ أن ثورة 30 يونيو تلك الثورة الشعبية التي قادها ملايين المصريين من أجل استرداد وطنهم من يد جماعة اعتادت على ممارسة العنف وارتكاب الجرائم لتحقيق خطتها، في الاستيلاء على الوطن ومقدراته.

وأكد الخبيري على أن ثورة 30 يونيو المجيدة جاءت تعبيرًا عن تدشين مرحلة مفصلية في تاريخ الأمة المصرية، نقلتها من مرحلة الضياع والانهيار والتفكك وتكالب الأطماع عليها، إلى مرحلة من البناء والتنمية الحديثة المستدامة،وتأسيس الجمهورية الجديدة التي منحت الإنسان الاهتمام الأول من خلال توفير منظومة كاملة توفر حياة كريمة للمواطنين.

وأكد النائب على أن مصر شهدت خلال السنوات العشر الماضية قفزة تنموية، وفقاً لأفضل المعايير العالمية، لتتمكن من اللحاق بركب التطورات العالمية التي يشهدها المجتمع الدولي، إيمانًا من القيادة السياسية بأنه لا يمكن الانفصال عن المتغيرات العالمية لبناء مجتمع أفضل للأجيال القادمة.