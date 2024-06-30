حماة الوطن: 30 يونيو نقطة فارقة في تاريخ مصر

هنأ الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو، تلك الثورة الشعبية التي انفجرت في كل شوارع مصر للمطالبة بإسقاط حكم جماعة الإخوان الإرهابية، لتتحول إلى نقطة فارقة في تاريخ مصر الحديث.

وأضاف «الزهار»، أن الدولة تبنت العمل من خلال أسس منهجية لمعرفة احتياجات سوق العمل، وتأهيل الكوادر العاملة ورفع كفاءتها وجاهزيتها بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى ضمان توافق مخرجات التعليم مع سوق العمل لاسيما التعليم الفني والتدريب المهني من أجل توفير أيدي عاملة ماهرة تتوافق مع معايير سوق العمل المحلية والإقليمية والعالمية، بجانب التركيز على المشروعات القومية كثيفة العمالة وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، لضمان المشاركة الفاعلة من مختلف القطاعات في رفع معدلات التوظيف.

وأوضح أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن الجمهورية الجديدة وضعت على رأس أولوياتها دعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وهو ما ساهم في الحد من الآثار المترتبة على الأزمات العالمية المتتالية على سوق العمل ومعدلات البطالة والأوضاع الاقتصادية الاجتماعية، وانعكس على تغيير النظرة الدولية لجهود مصر في مواجهة البطالة وتأثيراتها على مختلف الأصعدة، بجانب الاهتمام بالأشخاص ذوي الهمم، وتقديم كل الرعاية والدعم لهم، وعمل على توفير كل السبل اللازمة كي يحصلوا على جميع حقوقهم، على رأسها دمجهم بسوق العمل وتوفير فرص عمل لهم.

وأشار إلى أن الدولة المصرية عملت خلال السنوات الماضية على دعم العمالة غير المنظمة من خلال إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية لمنظومة «تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة» في عدد من المحافظات، من أجل التوسع في تسجيل أعداد العمالة غير المنتظمة، وتسهيل عمليات التسجيل على المقاولين لصالح هذه الفئة باعتبارها فئة أولى، والعمل على رقمنة ملف العمالة غير المنتظمة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة من أرض الواقع ترتكز على استهداف قطاعات وفئات العمالة غير المنتظمة التي تعمل داخل القطاعين الرسمي وغير الرسمي على مجموعة من المراحل.