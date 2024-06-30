برلماني: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من الفوضى والانهيار

قال النائب محمود البرعي عضو مجلس النواب: إن ثورة 30 يونيو، أنقذت مصر من محاولات الدفع بها نحو الفوضى والانهيار على يد قوى الشر التى أرادت النيل من وطننا الغالي.

وأكد النائب أن 30 يونيو سطرت تاريخ جديد وتأسيس لجمهورية جديدة تحمل آمال وطموحات هذا الشعب، بما يليق بمكانة وقيمة وتاريخ مصر إقليميا وعربيا ودوليا وإفريقيا.

وأشار إلى أن 30 يونيو أثمرت عن بناء مصر الحديثة، ووضعت استراتيجيات لإعادة بناء الحاضر والمستقبل، وفي مقدمتها بناء الإنسان وتوفير سبل الحياة الكريمة والتنمية المحلية المستدامة وتشجيع الاستثمار فى محافظات الجمهورية، والتطوير الشامل للريف المصري.

ووجه البرعي التهنئة للشعب المصري ومؤسساته الوطنية والرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول ذكرى تلك الثورة المجيدة، والتحية لشهداء مصر الأبرار من أبناء الشعب في القوات المسلحة والشرطة الذين حموا الثورة بدمائهم وتصدوا بصدورهم لموجة إرهابٍ كانت الأعتى والأشرس في تاريخ مصر وقدموا أرواحهم فداء للوطن، مؤكدًا ثقته في أن مصر ستعبر كل الأزمات الدولية الراهنة بانعكاساتها المحلية وستواصل بلا توقف مسيرتها نحو بناء الدولة المتقدمة والوطن الآمن والعمل من أجل دفع عجلة التنمية الشاملة في مختلف المجالات.