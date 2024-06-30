بيراميدز: ما حدث ليس ظرفا قهريا.. ولا نتهم أحدا

قال المدير الرياضى للفريق السماوى بيراميدز هاني سعيد، عن موقف إعادة مباراة سموحة بعد إلغائها بسبب نشوب حريق في أحد أعمدة الإنارة لاستاد الإسكندرية.

وأدلى مسؤول بيراميدز هانى سعيد بتصريحات متلفزة، قال فيها: “حتى الآن لم يصلنا أى قرار بشأن موقف مباراة سموحة بعد إلغائها، ولكن اللائحة واضحة أمام الجميع حال انقطاع التيار الكهربائى، تحتسب نتيجة المباراة لصالح الفريق الضيف بنتيجة 2-0”.

وأضاف هانى سعيد: “ما حدث من حريق فى أحد أعمدة الإنارة لم يؤثر على سير المباراة بدليل عودة الجميع لمقاعده واستعداد الفريقين للعب مجددًا فى وجود 3 أبراج إنارة، ولكن بعد تعطل برج إنارة جديد قرر حكم المباراة إلغائها لاستحالة استكمال اللقاء ببرجين إنارة فقط”.

وتابع سعيد: “لا نتهم أحدًا بشأن ما حدث في٦ مباراة سموحة وتصريحات رئيس رابطة الأندية غريبة وغير مفهومة، بعد تأكيده إعادة اللقاء دون حصوله على تقارير مراقب المباراة”.

وأختتم: المدير الرياضى لفريق بيراميدز هانى سعيد تصريحاته، قائلًا: “إعادة المباراة؟ القرار هنا يعود إلى مجلس إدارة بيراميدز، ولكن لا أفهم فكرة إعادتها دون استكمالها بنفس الظروف التى انتهت عليها”.